Fabienne Legrand en résidence

Fabienne Legrand est en résidence à la maison Félix Leclerc tout au long du mois de septembre pour la première fois de sa carrière artistique. L’artiste a été sélectionnée pour réaliser une œuvre et animer des ateliers culturels.

«C’est un bel avancement et une grande fierté pour moi», affirme la résidente de Terrasse-Vaudreuil.

Elle réalisera une œuvre représentant la nature sur une silhouette d’ours. «C’est un symbole qui revient souvent dans l’œuvre de Félix-Leclerc, explique-t-elle. C’est un hommage à notre nature et à notre climat au Québec.»

Fabienne Legrand animera également des ateliers de création. Elle propose des séances durant lesquelles les participants pourront expérimenter avec différents médiums.

«J’ai envie montrer qu’on peut faire de l’art avec un peu n’importe quoi», souligne-t-elle.

La peintre n’en est pas à ses premières animations, travaillant comme animatrice au musée régional de Vaudreuil-Soulanges. «J’adore la médiation culturelle, affirme-t-elle. Ce que j’aime le plus, c’est de voir la fierté dans le visage des gens après l’atelier.»

Artiste émergente

Mme Legrand peint depuis 2015. Elle a notamment contribué aux décors du labyrinthe de maïs du verger Labonté et à l’élaboration du défilé Mozaïk. C’est en gagnant le concours d’art régional TRACE, en 2018, qu’elle a véritablement lancé sa carrière artistique.

Depuis, elle a réalisé plusieurs projets pour le compte de la Ville de Vaudreuil. «Je sens maintenant que j’ai vraiment ma place dans la communauté artistique dans la région», affirme Mme Legrand.

Cette résidence représente pour elle une belle continuité. «C’est ce qui continue à me donner des ailes et qui me donne envie d’aller plus loin, explique-t-elle. Présentement je voudrais peser sur pause, je vis un équilibre que je n’ai jamais vécu dans ma vie.»

Programmation locale

Après Fabienne Legrand en septembre, ce sont des artistes du collectif Traidartiste qui animeront des ateliers de peinture chaque fin de semaine du mois d’octobre. En novembre et décembre, Annouchka Gravel Galouchko et Stéphan Daigle animeront des séances de création de poème et d’images en lien avec une œuvre de Félix Leclerc.

La Maison Félix-Leclerc propose également des soirées rencontre avec notamment Vincent Vallières, Philippe Brach et Anne-Marie Cadieux. Une autre artiste locale, Monique Chéry, y exposera des œuvres abstraites.