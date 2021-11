Chloe Hutchison est élue mairesse de Hudson

Un an et neuf mois après avoir quitté ses fonctions de conseillère municipale du district 3, Chloe Hutchison a été élue mairesse de Hudson. Il s’agissait de sa première candidature pour ce poste.

Mme Hutchison obtient 1013 votes (49,44%), soit 331 de plus que la candidate Helen Kurgansky, qui en cumule 682 (33,28%). Le maire sortant, Jamie Nichols, arrive troisième avec 354 voies (17,28%).

La nouvelle mairesse de Hudson avait quitté son poste de conseillère municipale en février 2020, car elle considérait que le maire, Jamie Nichols, n’était pas assez transparent avec ses conseillers lors des prises de décisions.

Elle s’est présentée aux élections avec la conviction de rétablir un climat propice à la discussion et à la collaboration au conseil municipal. Lors de ses premiers mois en poste, elle compte consulter les nouveaux conseillers afin de développer une plateforme commune.

«On sort vraiment d’un brouillard au niveau de la gestion, avance-t-elle. Je veux intégrer ce que les conseillers ont appris en parlant aux citoyens lors de leur campagne à la plateforme avec laquelle on va travailler dans les prochaines années.»

Elle compte ensuite, au cours des quatre prochaines années, revoir l’aire TOD de Hudson et déterminer ce qui pourrait être fait pour améliorer le transport collectif de ses résidents vers l’île de Montréal, mettre à jour le plan d’urbanisme et compléter le plan de conservation de la municipalité.

«J’aimerais voir aussi le patrimoine prendre une place plus importante, continue-t-elle.

Conseillers

Les conseillers Douglas Smith, Reid Thompson et Mark Gray ont également été élus à Hudson dans les districts Como, Fairhaven et Heights Est. Les candidats Benoît Blais dans Hudson Est, Peter Mate dans Hudson Centre et Daren Legault dans Ouest ont quant à eux été élus par acclamation.

Un taux de participation de 46% a été enregistré lors de cette élection alors que 2049 votes ont été enregistrés.

La première séance publique du nouveau conseil municipal aura lieu le 15 novembre.