Cinq projets artistiques obtiennent du financement du CACVS

Les projets retenus dans le cadre du programme d’innovation culturelle et numérique du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) ont été dévoilés. Parmi eux, on compte une panoplie de formats, du théâtre à la musique en passant par les arts visuels.

Un peu plus de 44 000$ ont été remis en aide financière à cinq organismes artistiques à but non lucratif ou municipalités pour la réalisation d’un projet artistique innovant. Ceux-ci verront le jour en 2022.

Un jury composé de Lorraine Simard du Comité 21 Québec, Emmanuel Guay du ministère de la Culture et des Communications du Québec, Gabrielle Mercier de Culture Montérégie et Sébastien Daviau du musée régional de Vaudreuil-Soulanges ont sélectionné les projets.

Ceux-ci ont été évalués en fonction de leur innovation en matière sociale, environnementale et économique et de leur utilisation de la culture comme outil de changement.

Musique et théâtre

L’orchestre Galileo ainsi que l’organisme Théâtre de l’île Perrot ont obtenu chacun le montant maximal de 10 500$ afin de réaliser un projet.

Avec ce financement du CACVS, l’orchestre Galileo enregistrera un album nommé Concertos galants à l’église Saint-Thomas-d’Aquin dans le cadre du festival de musique de Hudson. Un des objectifs du projet est d’encourager l’enregistrement de musique dans la région.

«On veut un peu casser un plafond de verre, car on sait que les enregistrements se font surtout à Montréal, à Québec, dans les Laurentides ou dans les Cantons-de-l’Est, précise le directeur général et artistique, Daniel Constantineau. On aimerait faire en sorte que les gens voient que c’est possible d’enregistrer ici de manière professionnelle.»

De son côté, le Théâtre de l’île Perrot présentera une pièce de théâtre itinérante nommée L’effet papillon. Celle-ci met en scène Shantal Nicole dans le rôle d’un papillon qui interagit avec les enfants.

«Cette pièce c’est une expérience artistique, explique-t-elle. On veut que les enfants bougent et participent.»

Cette performance sera réalisée à plusieurs endroits dans Vaudreuil-Soulanges l’année prochaine. Une captation vidéo est également prévue au projet.

Municipalités

Plusieurs villes ont également été sélectionnées pour la réalisation d’œuvres ou d’atelier de médiation culturelle.

À Saint-Lazare, un financement de 10 500$ permettra la réalisation et l’installation d’une œuvre à la halte-repos Sainte-Angélique. Son inauguration est prévue pour juin 2022.

La municipalité de Saint-Zotique a quant à elle obtenu un montant de 3000$ afin que l’artiste Sonia Haberstich puisse réaliser des œuvres d’art avec des résidents.

Finalement, les municipalités de Saint-Clet et Les Cèdres ont obtenu un peu plus de 9500$ afin que des élèves de leurs écoles soient mis en contact avec des personnes vivant de l’isolement en collaborant sur des œuvres par correspondance au cours de quatre rencontres menées par l’artiste Sonia Isabelle.

Cet appel de projets est le principal véhicule de financement du CACVS, spécifique aux organismes et municipalités. Il a été mis en place pour faciliter le développement de projets innovants sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.

Le volet numérique du programme a été créé l’an dernier afin de permettre aux artistes de proposer des projets malgré le contexte sanitaire. Il s’intègre donc cette année au sein d’un même programme avec le volet innovation culturelle.