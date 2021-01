Les enjeux de 2021: travailler à la relance économique à Verdun

Même si en 2021 certains projets ne seront pas livrés comme prévu, telles que la mise en service du Réseau express métropolitain (REM), d’autres initiatives se concrétiseront dans l’arrondissement. Sur quels enjeux le maire de Verdun se concentrera-t-il?

«Le des gros enjeu de 2021, ce sera de s’assurer de la relance économique», fait savoir le maire de Verdun, Jean-François Parenteau. Pour s’y prendre, l’arrondissement compte, par exemple, laisser les commerçants avoir des abris saisonniers, alors que cela est interdit à Verdun, afin d’encourager les clients à fréquenter les artères commerciales du quartier.

Puisque les mesures sanitaires limitent la capacité d’accueil des marchands, les clients pourront ainsi rester au chaud s’ils ont à attendre à l’extérieur. «Ce sont des détails, mais ça a un impact. Cet été, le fait qu’on a permis des terrasses plus grandes et gratuites, ç’a aidé», souligne le maire.

D’autre part, un terrain dédié pour une troisième école à L’Île-des-Sœurs devrait être annoncé par Québec. «À court terme, j’attends une annonce éventuelle du ministre de l’Éducation», mentionne M. Parenteau.

Il souhaiterait partager de l’équipement collectif avec le gouvernement provincial pour les besoins de l’île. La bibliothèque de l’école ou une piscine, par exemple, pourrait profiter à l’ensemble de la population.

Logements sociaux

Le besoin criant d’habitations à loyer modique est l’un des enjeux qui semble se répéter d’année en année à Verdun. L’arrondissement a déjà réservé des terrains à des fins de logements sociaux, dont des stationnements municipaux et celui du boulevard Gaétan-Laberge qui doit d’abord être décontaminé.

Le maire fait savoir que l’arrondissement ne peut aller de l’avant sans les sommes d’argent de Montréal et Québec. «On a mis des logements à disponibilité, nous, on est prêt», dit-il.

Par ailleurs, des logements sociaux et abordables sont prévus pour la refonte du secteur Dupuis-Hickson. Les nouveaux plans du quartier devraient être connus en juin. L’entrée en vigueur du règlement pour une métropole mixte 20-20-20 est prévue en avril. Ainsi, le quartier Dupuis-Hickson devrait compter 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux.

Circulation

Avec le début des travaux d’agrandissement de l’Hôpital de Verdun, le boulevard LaSalle et la rue Hickson, entre autres, deviennent de plus en plus congestionnés. Toutefois, le secteur ne peut être réaménagé tant que le chantier du centre hospitalier est en cours. Les travaux qui sont principalement sur le boulevard LaSalle nécessitent notamment de changer de place des conduites.

À la fin du chantier, il est prévu que le rond-point devant l’hôpital soit réaménagé. «À court terme, on est en train de réévaluer le rabattage sur la rue Hickson [pour] trouver une façon d’atténuer l’impact du trafic», mentionne le maire.

D’autre part, il est prévu que la piste cyclable devant l’école secondaire Monseigneur-Richard soit déplacée à l’arrière du bâtiment. Un petit pont devrait être installé sur le bord de la rivière Saint-Pierre, près de la chute à neige.

«On va enlever beaucoup de trafic à ce niveau», souligne M. Parenteau.

De plus, afin d’atténuer le croisement entre les vélos et les voitures, la configuration de la rue Gilberte-Dubé est analysée.

«Le secteur du rond-point où converge la rue Wellington et le boulevard LaSalle sera réaménagé pour que ça soit plus fluide et que les traverses de piétons soient adaptées», ajoute-t-il.

Le maire compte aussi porter une attention particulière pour la réalisation d’un plan pour une sécurité alimentaire. «On est capable de produire à Verdun, on a de l’espace pour cela. Il va falloir mettre en œuvre un plan pour une autonomie alimentaire», souligne le maire.

Cette volonté passera notamment en autorisant le jardinage à plus grande échelle à Verdun.