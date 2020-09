Plus de soutien à domicile durant les travaux à l’Hôpital de Verdun

Après plusieurs années d’attente, la première pelletée de terre a officiellement lancé les travaux d’agrandissement de l’Hôpital de Verdun. Le chantier de 260 M$ devrait se terminer en 2025. La direction misera sur les soins à domicile pour pallier le manque de lits durant les travaux.

Six ans après l’inscription du projet de modernisation du centre hospitalier du boulevard LaSalle à la Société québécoise des infrastructures (SQI), la conversion des chambres est encore plus pertinente.

«Il y a une vision d’aller de plus en plus vers des chambres simples parce que c’est ça qui est important pour des raisons sanitaires et pour le confort pour nos patients», a indiqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, lors de la cérémonie, vendredi.

La pandémie a forcé une réorganisation pour éliminer les chambres multiples. Cela s’est traduit par la perte d’environ 90 lits.

C’est pourquoi un bâtiment modulaire, qui a été annoncé au début du mois d’août, permettra d’accueillir 36 patients en médecine générale dès cet hiver. L’aile temporaire d’environ 32 M$ sera reliée par une passerelle au 3e étage de l’hôpital.

Une fois opérationnelle, l’annexe, qui servait de dépannage, sera fermée. Au total, le déficit sera d’une cinquantaine de lits.

Soins à domicile

«C’est certain qu’il va y avoir une période où on va être un peu plus serré, commente la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud, Sonia Bélanger. Il faudra durant la période de construction travailler à augmenter notre soutien à domicile.»

L’administration possède un plan d’action clinique parallèle aux aspects immobiliers. «On est reconnu pour nos équipes de soutien, on a d’ailleurs des infirmières et des médecins qui donnent un service 24/7 à domicile», affirme Mme Bélanger.

Le CIUSSS désire ainsi travailler pour «amener l’hôpital à la maison».

Par ailleurs, les services administratifs sont appelés à déménager pour libérer des espaces, ce qui se traduirait par l’ajout d’une vingtaine de lits à court terme.

À la fin du projet d’agrandissement, 201 des 244 lits actuels seront convertis en chambres individuelles. Le nombre de chambres restera le même, mais 82% d’entre elles n’accueilleront qu’un seul patient comparativement à 11% présentement.

Le nouveau pavillon de cinq étages, relié par une passerelle au bâtiment principal, augmentera la superficie de l’hôpital de 60%.

1932

L’Hôpital de Verdun, anciennement nommé Hôpital général du Christ-Roi-de-Verdun, a été construit en 1932 à la demande du curé de la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Joseph-Arsène Richard. Les plans inspirés du style Art déco ont été réalisés par l’architecte Alphonse Venne. Sous la gestion des Sœurs de la Providence en 1939, l’établissement compte 240 lits.