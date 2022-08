Inauguration de la maison de projet d’Esplanade Cartier

La Maison de projet d’Esplanade Cartier a été inaugurée aujourd’hui, après une certaine discorde entre la Ville de Montréal et le promoteur Prével quant à l’avenir du secteur. Selon Prével, ce lieu sera un espace d’échanges continus avec les citoyens du quartier, ainsi qu’un lieu communautaire disponible gracieusement pour différents organismes.

«On s’était engagé dès le départ à bâtir cette maison. Et, malgré toutes les contraintes – pandémie, inflation, pénurie de main-d’œuvre – on livre notre promesse. Faire ce que l’on dit, c’est une valeur primordiale pour Prével, pour les femmes et les hommes qui composent notre équipe», explique Laurence Vincent, présidente de Prével.

L’équipe de Prével a l’intention d’offrir tous les mois une programmation composée de plusieurs thématiques, notamment la famille, la santé et la culture. Les enjeux de la sécurité alimentaire, l’agriculture urbaine et l’éducation y tiendront une place de premier plan.

Ce projet permettra sans aucun doute d’ouvrir la voie à d’autres initiatives qui offrent des solutions concrètes aux défis que nous rencontrons en matière d’environnement et de sécurité alimentaire. Steven Guilbeault, député de Laurier–Sainte-Marie et ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Désaccord profond

Le projet Esplanade Cartier prévoit la création d’un potentiel lotissement de 2000 logements au pied du pont Jacques-Cartier. Au départ, lors des discussions entourant la mise en place de ce projet, un fossé s’était créé entre la vision de l’administration municipale et celle de Prével.

«Prével a toujours cru qu’il était primordial de s’intégrer harmonieusement dans les quartiers, plutôt que de s’imposer. Dès le départ, avant même les consultations publiques de l’Office de consultation publique de Montréal ou avant de prétendre à quelconque projet, nous sommes allés à la rencontre des citoyens et des organismes du milieu», rappelle Laurence Vincent.

Aujourd’hui, la Ville dit accueillir «à bras ouverts ce type d’initiative innovante». «Cette initiative audacieuse de Prével est un très bel exemple de projet collaboratif, qui saura mettre toute la solidarité et la créativité des partenaires de Centre-Sud à profit. Nous espérons qu’il inspirera d’autres projets de ce type ailleurs à Montréal», déclare Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville pour le district de Sainte-Marie, membre du comité exécutif responsable du transport et de la mobilité.