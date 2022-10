Un suspect arrêté pour voie de fait dans Ville-Marie

Un suspect a été arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ce 13 octobre. Celui-ci aurait poignardé un homme dans la vingtaine, dans l’arrondissement de Ville-Marie le 6 octobre dernier.

Donaldtelo Vilme, âgé de 20 ans, a été appréhendé à la suite d’une collaboration des enquêteurs avec la Section de l’identification judiciaire et l’escouade canine. Le suspect a comparu le 13 octobre au palais de justice et est accusé de tentative de meurtre et de harcèlement criminel.

Au moment de la présumée tentative de meurtre, Donaldtelo Vilme était accompagné d’un homme et d’une femme.

Un appel avait été fait au 911 le 6 octobre pour signaler une personne blessée par arme blanche à proximité de l’intersection des rues Beaudry et Sainte-Catherine Est.