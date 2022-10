Mellem Montréal: un projet immobilier urbain et durable

Le développeur immobilier Maître Carré a débuté de nouveaux travaux dans le cadre de son projet immobilier Mellem, près de la station de métro Frontenac. Le projet sera constitué de 216 unités locatives et pourra accueillir des résidents au printemps 2024.

Constitués de deux immeubles de six étages situés sur l’axe de la rue Montgomery, le projet est conçu dans le respect des règles du développement durable et du design biophilique.

Ce projet immobilier est aussi social puisque l’architecture est pensée de manière à favoriser l’interaction. «Les espaces communs sont pensés de façon à favoriser les rencontres et les interactions et optimiser leur occupation, tout en permettant plusieurs modes d’utilisation; tantôt social, tantôt personnel et privé», peut-on lire dans un communiqué de Maître Carré.

Pour cela, une cour intérieure sera intégrée ainsi qu’un toit-terrasse muni d’un jardin, favorisant ainsi l’agriculture urbaine. Un lounge de travail sera aussi à la disposition des résidents pour le télétravail.

«[Nous souhaitons faire] la promotion d’un mode de vie sain et actif», conclut Hugo Girard-Beauchamp, fondateur et président de Maître Carré.