Plus d’arbres et de jardinières fleuries au centre-ville cet été

Dans le quartier des affaires de la métropole, propice aux îlots de chaleur et où les arbres se font plus rares, la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville a décuplé ses efforts en installant plus de 1000 jardinières en vue de la saison estivale.

Cela fait quelques années que la SDC finance, grâce à la contribution des commerçants, l’installation de jardinières. Mais leur nombre a été démultiplié depuis l’été dernier, explique le DG de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira.

Ces jardinières fleuries sont réparties à travers tout le secteur central de la métropole. La SDC finance aussi une brigade de propreté qui sera chargée de prendre soin des fleurs et de les entretenir. Tout cela est complètement payé par les commerçants qui sont membres de la SDC.

La demande pour plus de verdissement au centre-ville vient des membres de Montréal centre-ville aussi bien que des clients, soit les personnes qui fréquentent le quartier. C’est pour cette raison que la SDC ne cesse de bonifier ce programme estival, qui atteint donc plus de 1000 jardinières cet été.

Les 1000 jardinières ne sont pas le seul projet estival de Montréal centre-ville. En effet, 70 bacs de verdure ont été ou seront installés par la SDC. Et pour bonifier davantage la canopée et le verdissement du quartier, 20 de ces bacs vont voir pousser un arbre.

Le projet d’ajouter des arbres vient du constat de leur absence sur la rue Sainte-Catherine Ouest. L’artère commerciale a déjà été rénovée en partie, mais une section demeure privée de canopée. En attendant les travaux, la SDC voulait donc planter des arbres.