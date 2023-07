Collision violente: un cycliste happé par un autobus dans le Village

Un autobus aurait accidentellement percuté un cycliste hier soir dans l’arrondissement de Ville-Marie, sur le boulevard De Maisonneuve à l’intersection de la rue Dorion. Un appel aurait été fait au 911 vers 23h30, et le périmètre de sécurité aurait été levé rapidement.

L’impact serait survenu à basse vitesse alors que le chauffeur de 47 ans tentait d’effectuer un virage à gauche sur la rue Dorion. Il aurait subi un choc nerveux à la suite de l’incident.

Le cycliste aurait quant à lui été blessé au haut du corps, et transporté à l’hôpital. Il était toujours conscient et on ne craindrait pas pour sa vie.