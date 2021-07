Omnium Banque Nationale: 5000 spectateurs maximum dans les gradins

Eugène Lapierre a bon espoir que l’Omnium Banque Nationale pourra se tenir le mois prochain et que 5000 spectateurs pourront assister à chacun des matchs de tennis présentés au Stade IGA du parc Jarry.

«Nous sommes très heureux de pouvoir présenter l’événement en 2021. On a eu peur que ça ne fonctionne pas, mais on est soulagé que ça puisse avoir lieu», a indiqué Eugène Lapierre, directeur de l’Omnium Banque Nationale et vice-président de Tennis Canada, lors du point de presse.

Ce dernier ajoute qu’il s’attend à recevoir l’approbation de la Santé publique du Canada au «cours des prochains jours».

Les meilleures joueuses

Malgré les complications qu’engendre la pandémie, 18 des 20 meilleures joueuses de la Women Tennis Association (WTA) seront attendues pour le tournoi qui se déroulera du 7 au 15 août. Seules l’Américaine Serena Williams et la Roumaine Simona Halep ne seront pas présentes en raison de blessures.

La Canadienne et championne en titre du tournoi, Bianca Andreescu, sera également en action tout comme la Québécoise Leylah Annie Fernandez. Eugénie Bouchard ne participera pas à l’événement en raison d’une blessure à l’épaule droite.

Un accès restreint

Cet été, seulement 5000 spectateurs pourront s’installer dans les gradins.

Pour assurer la sécurité de tous, la nourriture et les breuvages seront servis aux gens uniquement assis à leur siège, tandis que les activités offertes resteront limitées.

De plus, selon le protocole sanitaire envisagé, les athlètes et leur entourage, tout comme les arbitres, devront se soumettre à des tests de détection de la COVID-19. Ils pourront circuler entre l’hôtel et le stade si le résultat est négatif.

«On veut faire en sorte que les joueuses soient en sécurité pendant le tournoi. On veut tout de même qu’elles aient du plaisir à jouer», rassure Eugène Lapierre.

Les billets sont en vente sur le site Internet de l’événement depuis le 14 juillet dernier.