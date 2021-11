Comment réduire ses déchets pour Noël

À l’approche de Noël, les questions habituelles reviennent au galop alors qu’on s’apprête à organiser des soupes, acheter des cadeaux, même décorer son sapin. Comment faire toutes ces choses de Noël en gaspillant peut-être moins et en réduisant nos déchets?

Métro s’est entretenu avec l’experte en gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets, Florence-Léa Siry. Et parmi les choses qui peuvent être faites pour réduire ses déchets, il est possible de repenser un achat extrêmement populaire durant la période des fêtes, celui du sapin de Noël.

Il y a plusieurs possibilités. Et la première est la location de sapins. Et oui, cela existe. Il est possible de faire appel à des entreprises plus écologiques, souligne Florence-Léa Siry. Titisapin par exemple est une entreprise qui propose plusieurs alternatives aux lapins traditionnels. Vous pouvez adopter un petit sapin et le replanter dans votre jardin après les fêtes.

Il y a aussi la possibilité d’acheter un sapin en plastique de bonne qualité qui vous sera fidèle pendant de nombreuses années.

Également, il est possible d’aller au marché et récupérer des coupes de sapin jetées par les marchands et d’en faire quelque chose.

Enfin, décorer une couronne de sapin et l’accrocher à la maison peut être une belle alternative, selon Florence-Léa Siry.

Un menu zéro déchet pour Noël

Avant d’acheter en quantité des produits qui vous resteront sur les bras et dont une partie finira sûrement à la poubelle, l’experte propose plusieurs solutions.

La première étant de réduire les quantités par personne par deux. Il ne faut pas avoir peur d’en faire moins que trop, conseille Florence-Léa Siry. Et elle se veut rassurante, «il y aura assez de bouffe pour tout le monde». Et si ce n’est pas le cas, elle ajoute qu’il y a forcément de quoi faire quelque chose au frais.

L’experte conseille aussi de préparer son menu en fonction de ce qu’on a déjà au réfrigérateur. Il est possible de reprendre les concepts et traditions comme les gâteaux aux fruits par exemple, tout en les adaptant et en les créant vous-mêmes.

Le zéro gaspi ouvre un dialogue et tu ne leur mets pas ce concept dans la gorge. Il vaut mieux piquer la curiosité des gens plutôt que de pointer du doigt les achats classiques. Florence-Léa Siry, experte en gaspillage alimentaire et en zéro déchet

Le cas des cadeaux

Florence-Léa Siry rappelle que les cadeaux peuvent revêtir bien des choses. L’experte souligne qu’elle-même adore les bons. Elle prend l’exemple de sa sœur à qui elle souhaite demander un chèque cadeau de temps. Elle pourrait comme ça l’aider à faire quelques travaux chez elle alors que celle-ci a des compétences manuelles.

Il y a aussi la possibilité d’orienter ses choix vers l’utilitaire et le pratique. Des sacs réutilisables pour nos fruits et légumes par exemple, souligne-t-elle. Cela peut aussi être des savons faits à base de résidus comme l’entreprise Loop le propose.

Elle conseille de privilégier des produits qui font partie de l’économie circulaire.

Enfin, offrir des cadeaux déjà entamés ou ouverts ne devrait pas être gênant, souligne-t-elle. Ce qui vous ne convient pas au final, pourrait peut-être plaire et convenir à quelqu’un dans votre entourage.

Pour finir, l’experte conseille de ne pas se restreindre, ce qui peut amener de la frustration, mais elle invite tout un chacun à être créatif.

Bien sûr, l’adage qui stipule que «le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas» tient toujours, indique l’experte. Mais lorsque les déchets sont là, autant être «créatifs».

Florence-Léa Siry donnera une conférence dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension le 23 novembre. Elle proposera ses conseils sur la cuisine zéro gaspillage, mais aussi sur les produits d’hygiène, cosmétiques, ménagers ou encore sur la mode.