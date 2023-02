Le Festival sportif de VSP est de retour

Le Festival sportif de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) est de retour les 11 et 12 février, après deux ans d’absence en raison de la pandémie.

Plus de 800 enfants de 6 à 12 ans prendront part aux différentes compétitions sportives tels que le water-polo, le handball, le soccer, le karaté et le judo. Le festival sportif offrira aussi la chance aux jeunes de s’initier au parahockey – aussi connu comme le hockey-luge –, à l’aréna Howie-Morenz, samedi, de 9h à 11h.

«Après une pause forcée, j’imagine que les jeunes ont hâte de pouvoir se retrouver dans un contexte sportif et amical, souligne la mairesse d’arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde, par voie de communiqué. C’est une expérience enrichissante qui les attend, tant sur le plan personnel que social. Ils vont en apprendre plus sur eux-mêmes et leurs capacités, mais ils vont aussi rencontrer et côtoyer d’autres jeunes, et pas seulement dans leur sport. Toute la population est invitée à assister au Festival sportif pour encourager les jeunes de l’arrondissement!»

Pour certaines disciplines, les jeunes se qualifiant à l’issue de ces rencontres sportives représenteront l’arrondissement aux Jeux de Montréal, qui se tiendront du 29 mars au 2 avril.