La communauté de Saint-Michel réunie autour du BBQ du directeur

Le Centre Lasallien socioéducatif dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a accueilli la 6e édition de son célèbre BBQ du directeur le samedi 17 juin, sous le thème de «Lumière sur Saint-Michel», en collaboration avec la TOHU.

Cet événement rassemble les familles de Saint-Michel, les organismes du quartier et les partenaires du Centre autour d’un repas préparé par le cuisinier du Centre Lasallien depuis maintenant 6 ans. Le but est de renforcer les liens entre les membres de la communauté du quartier Saint-Michel en leur offrant une occasion de socialiser. Bien que l’événement ait été confronté à quelques intempéries, le repas à tout de même eu lieu en plein air.

Cette année, le thème «Lumière sur Saint-Michel» visait à souligner l’engagement des organismes du quartier. «Il était important pour le Centre Lasallien de mettre de l’avant les efforts fournis dans la poursuite de la mission commune qui anime chacun des organismes», souligne le Centre dans un communiqué.

Cette année, nous avons orchestré un événement qui a mis de l’avant les acteurs du quartier, leur esprit d’équipe et leur engagement indispensable pour le développement et l’épanouissement de notre jeunesse et de notre communauté.

Paul Evra, directeur général du Centre Lasallien.