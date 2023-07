Le marché Jean-Talon, pour satisfaire ses fringales

Situé à la frontière de Villeray et de la Petite-Italie, le marché Jean-Talon a été inauguré en 1933. D’abord stade de crosse irlandaise, puis parc et enfin terminus d’autobus, le site a été transformé en marché public par la Ville, qui souhaitait ravitailler la population du nord de Montréal. Ainsi est né le «Marché du Nord», qui sera renommé marché Jean-Talon en 1982, en hommage au premier intendant de la Nouvelle-France.

Selon la Corporation des marchés publics de Montréal, le marché Jean-Talon est aujourd’hui l’un des plus gros marchés à ciel ouvert d’Amérique du Nord, dépassant le million de visiteurs par année. C’est aussi un lieu montréalais iconique, et – avec sa proximité – un lieu d’attrait sans égal pour les Villerois.

Le marché est ouvert à l’année, mais c’est en été que l’on peut le plus profiter de ses étals débordant de végétaux, mais aussi des rues piétonnes qui l’entourent. Au marché Jean-Talon, on vient faire ses courses, mais on reste pour les découvertes et la bonne bouffe, tant locales que multiculturelles!

Au centre du marché Jean-Talon, vous trouverez les kiosques de végétaux, et tout autour, les boutiques. Les 150 marchands sauront certainement satisfaire toutes vos fringales!

Et lors de votre visite, n’oubliez pas la place du Marché-du-Nord, entre Casgrain et Henri-Julien. La rue est piétonnisée; c’est l’occasion pour une halte en terrasse bien méritée, devant un café ou un repas.

Déjeuner européen en marge du marché Se rendre tôt le matin au marché Jean-Talon, avant les foules, c’est la paisibilité assurée… mais c’est aussi l’occasion de déjeuner dans les environs. Pour changer des œufs et du bacon, les résidents du quartier conseillent les croissants tout chauds et l’espresso de Joe la Croûte. Autre suggestion à caractère européen: profiter de la Petite Italie à proximité et y déguster un café traditionnel.

Pique-nique convivial à la place Shamrock Fruit d’une démarche de consultation publique, la nouvelle place Shamrock se veut un espace novateur de socialisation et de détente. Située dans une rue partagée entre le marché Jean-Talon et le boulevard Saint-Laurent, cette place originale se démarque par son mobilier coloré et ses fonctionnalités. Avec une grande tablée pouvant réunir jusqu’à 110 personnes, son îlot de cuisine pour préparer les aliments et ses espaces pour les enfants, c’est le lieu parfait pour se retrouver et goûter aux denrées du marché!

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.