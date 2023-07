Parc-Extension: des autocollants faisant la promotion du français sèment la grogne

Des autocollants apposés par la Ville sur des trottoirs du quartier Parc-Extension afin de promouvoir la langue française ont provoqué la grogne de certains résidents, qui dénoncent une approche condescendante ainsi qu’un gaspillage de fonds publics.

Les autocollants comportent un code QR qui permet de rediriger les citoyens vers des ressources linguistiques, comme des ateliers de français. Cette initiative de la Ville financée par le gouvernement provincial vient appuyer la loi 96, entrée en vigueur en juin dernier. Celle-ci contient une série de mesures visant à renforcer la position de la langue française comme langue officielle du Québec.

Certains citoyens interviewés par CTV News affirment qu’ils n’ont pas besoin d’autocollants pour parler français, tandis que d’autres évoquent des enjeux plus pressants et qui devraient, selon eux, être traités en priorité par la Ville.

«Il y a d’autres problèmes à régler à Parc-Ex, s’agace le propriétaire d’un café Terry Bekiaris, au micro de CTV News. Il y a par exemple le traitement des ordures. Apprenez aux gens à mettre leurs poubelles au bon endroit au bon moment. C’est le bordel ici», a-t-il fait valoir.

D’autres tiennent des propos plus incisifs et estiment que «la Ville n’a rien d’autre à faire et qu’elle gaspille de l’argent» qui pourrait être utilisé à meilleur escient.

Raga Pushparajah, qui ne manifeste pas d’hostilité à l’égard de cette campagne de promotion du français, confie qu’il voudrait bien améliorer sa maîtrise de la langue, mais que le temps lui manque, particulièrement en cette période d’inflation durant laquelle il cumule trois emplois.

Plusieurs autocollants ont déjà été arrachés ou griffonnés par des habitants du quartier, signe que l’initiative dans ce secteur est loin de faire l’unanimité.