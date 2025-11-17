Mary Deros défaite dans Parc-Extension

C’est officiel: la conseillère municipale de longue date Mary Deros a été défaite dans le district Parc-Extension au profit de la candidate de Projet Montréal, Elvira Carhuallanqui. Le recomptage judiciaire augmente même la marge de victoire de la vainqueure.

Au terme des élections municipales du 2 novembre, Mme Carhuallanqui étaient donnée vainqueure par seulement 6 voix. Parc-Extension figure donc parmi les quatre postes pour lesquels Ensemble Montréal a demandé un recomptage.

C’est toutefois peine perdue pour Mme Deros, qui se voit défaite par une majorité de 44 voix au terme du recomptage.

Doyenne du conseil municipal

Si on fait abstraction de Luis Miranda et Dominic Perri, élus pour la première fois alors qu’Anjou et Saint-Léonard ne faisaient pas partie de Montréal, Mme Deros était la doyenne du conseil municipal. Elle représentait Parc-Extension depuis 1998.

D’abord élue avec l’ex-maire Pierre Bourque sous la bannière de Vision Montréal, elle est passée du côté d’Union Montréal sous Gérald Tremblay en 2007. Elle a ensuite rejoint Ensemble Montréal avec l’arrivée de Denis Coderre en 2013.

Quant à Elvira Carhuallanqui, la nouvelle conseillère municipale est avocate, médiatrice et conciliatrice. Selon sa biographie affichée sur le site web de Projet Montréal, elle est spécialisée en droit du logement et en droits humains. Elle a notamment travaillé au Tribunal administratif du logement et à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

D’autres recomptages

Un total de dix recomptages ont été demandés à la suite des élections municipales du 2 novembre. Ensemble Montréal et Projet Montréal en ont chacun demandé quatre, alors qu’Équipe Saint-Léonard en a demandé deux.

Claude Pinard (Ensemble Montréal), qui avait remporté le district Saint-Jacques dans Ville-Marie par seulement 13 voix, a été confirmé dans sa victoire dès jeudi. Idem pour Richard Bélanger (Ensemble Montréal) dans Jacques-Bizard. Émilie Brière (Projet Montréal) a pour sa part été confirmée dans Côte-des-Neiges.

La Cour du Québec procède actuellement au recomptage des votes dans Lachine pour la mairie et l’unique poste de conseiller de ville. Un autre recomptage a lieu pour la mairie de Verdun. Les résultats devraient être annoncés mardi.

La Cour n’a pas encore annoncé si les trois demandes de recomptage dans Saint-Léonard seront acceptées. Des demandes ont été déposées pour la mairie d’arrondissement et pour les postes au conseil de ville et au conseil d’arrondissement du district Saint-Léonard Ouest.