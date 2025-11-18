L’art d’Hervé Mbelo pour dénoncer la brutalité écologique

La maison de la culture Claude-Léveillée accueille une exposition percutante de l’artiste Hervé Mbelo, intitulée La trans-brutalité: L’envers du rêve écologique. Cette exposition, qui se déroule du 19 novembre au 22 février, offre une réflexion critique sur les ravages environnementaux engendrés par le capitalisme et la mondialisation.

À travers une série de photomontages, collages et tableaux à l’huile, Mbelo déconstruit les images de paysages marqués par l’extraction, les dépotoirs à ciel ouvert, les déchets plastiques, les personnes en exil, la déforestation et la pollution, observés en République démocratique du Congo, en Chine et au Canada.

«L’exposition d’Hervé Mbelo nous invite à porter un regard sensible sur les enjeux environnementaux qui nous touchent toutes et tous. C’est une belle occasion de découvrir comment l’art peut nourrir notre réflexion collective. J’invite chaleureusement les résidentes et résidents de l’arrondissement à venir découvrir cette exposition percutante et à participer au vernissage le 27 novembre prochain.

Une approche artistique engagée

Inspiré par la Pictures Generation, un mouvement artistique des années 1974 à 1984, Hervé Mbelo utilise des stratégies d’appropriation pour interroger notre perception du monde naturel et les tensions écologiques contemporaines. Son travail invite les visiteurs à porter un regard sensible sur les enjeux environnementaux.

L’exposition est divisée en deux volets complémentaires: le premier présente des peintures à l’huile sur toile illustrant la persistance et la dégradation des paysages sous l’effet des activités humaines. Le second volet regroupe des œuvres sur papier explorant la fragmentation de l’image et les tensions entre nature et industrialisation.

Un artiste engagé pour l’écologie

Originaire de la République démocratique du Congo, Hervé Mbelo vit actuellement à Montréal, où il poursuit des études doctorales en Études et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal. Son travail artistique met en lumière les interactions entre les humains et leur environnement, explorant les bouleversements contemporains liés à l’écologie. À travers ses œuvres, Mbelo évoque les effets des crises écologiques sur notre environnement et les émotions qu’elles provoquent, telles que l’inquiétude, la lucidité et parfois l’espoir.

Le vernissage de l’exposition est prévu pour le 27 novembre à 17h30, et aucune inscription n’est requise pour visiter l’exposition. Les résidents de l’arrondissement sont chaleureusement invités à découvrir cette exposition qui nourrit la réflexion collective sur les enjeux environnementaux.

