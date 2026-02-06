Le Festival sportif, un rendez-vous pour les jeunes athlètes

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) s’apprête à accueillir son Festival sportiL’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) s’apprête à accueillir son Festival sportif annuel, un événement majeur pour les jeunes athlètes de l’arrondissement. Prévu pour les 14 et 15 février, ce festival rassemblera près de 900 enfants âgés de 6 à 12 ans, qui participeront à une variété de compétitions sportives dans une ambiance festive et conviviale.

Le Festival sportif de VSP propose une quinzaine de disciplines, allant du volleyball au trampoline, en passant par le patinage de vitesse, le soccer, le karaté et la natation. Ces activités se dérouleront dans plusieurs installations sportives de l’arrondissement, offrant aux jeunes participants l’opportunité de démontrer leur talent et leur énergie.

Un événement festif et rassembleur

En plus des compétitions, le festival promet une ambiance festive sur les sites de compétition. Les jeunes pourront profiter de collations gratuites, d’objets promotionnels aux couleurs du festival, et d’animations telles que les vélos-smoothies. La mascotte Frimousse sera également présente pour ajouter à l’atmosphère joyeuse.

Chaque participant recevra une médaille, soulignant leur engagement et leur performance.

Certaines compétitions du festival serviront de qualifications pour les Jeux de Montréal, qui se tiendront du 8 au 12 avril 2026. Les jeunes athlètes auront ainsi la chance de représenter VSP lors de cet événement d’envergure.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.