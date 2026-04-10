Présentation du concept de réaménagement de la rue De Louvain Est.

La rue De Louvain Est en chantier pour trois ans

La rue De Louvain Est sera en chantier dès cet été, pour trois années consécutives. Les travaux visent à réparer les infrastructures, tout en réaménageant l’artère pour la rendre plus conviviale.

Lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, un contrat a été octroyé pour le réaménagement de la rue, entre le parc Frédéric-Back et le boulevard Saint-Michel. Située au cœur d’un pôle scolaire et communautaire, la rue De Louvain Est sert de voie de transit pour environ 3000 élèves du primaire et du secondaire.

Transformation de la rue

Ce chantier d’envergure prévoit une transformation complète de la rue De Louvain Est, incluant la reconstruction des conduites d’égout et d’aqueduc, l’intégration d’infrastructures vertes drainantes, ainsi que la mise à niveau de l’éclairage et des feux de circulation. Le projet vise également à rendre l’espace public plus convivial par la déminéralisation du domaine public et l’ajout de fosses d’arbres et de plantations.

Les corridors de marche et l’aménagement cyclable seront bonifiés pour améliorer la sécurité des usagers, notamment aux intersections.

«Le réaménagement de la rue Louvain illustre la direction que nous prenons comme arrondissement : créer des milieux de vie plus sécuritaires, plus verts et mieux adaptés aux réalités quotidiennes de nos citoyennes et citoyens», affirme le maire de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Jean-François Lalonde.

Les travaux commenceront cet été pour se terminer en 2028. Le projet coûtera 11,2 M$.

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