Un Palestinien tué par des tirs israéliens lors de heurts

Un adolescent palestinien de 15 ans a été tué vendredi par des tirs israéliens lors de manifestations et de heurts le long de la frontière dans la bande de Gaza, ont indiqué les autorités.

Mayssara Abou Shalouf a été atteint au ventre à l’est de Jabaliya, dans le nord de l’enclave, a dit le ministère gazaoui de la Santé. Au moins 48 autres Palestiniens ont été blessés en plusieurs points le long de la frontière, a dit le ministère. L’armée israélienne a indiqué qu’environ 7 400 Palestiniens avaient manifesté à différents endroits et qu’un certain nombre d’entre eux avaient lancé des pierres sur les soldats postés sur la frontière, et tenté de forcer la barrière frontalière israélienne, lourdement gardée.

Les soldats ont riposté avec des moyens antiémeutes et à balles réelles, « conformément aux procédures opérationnelles en vigueur », a dit un porte-parole, sans s’exprimer spécifiquement sur la mort de l’adolescent. La bande de Gaza, coincée entre Israël, Égypte et Méditerranée et éprouvée par les guerres, la pauvreté et les blocus israélien et égyptien, est depuis mars 2018 le théâtre toutes les semaines de manifestations, le plus souvent accompagnées de violences, le long de la frontière.

Au moins 264 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, la grande majorité lors des rassemblements le long de la frontière, les autres dans des frappes israéliennes en représailles aux actes d’agression en provenance de Gaza.

Deux soldats israéliens ont été tués durant la même période. L’armée israélienne, accusée d’usage excessif de la force par les Palestiniens et les organisations de défense des droits de l’homme, affirme ne faire que défendre sa frontière et son territoire. Elle accuse le mouvement islamiste Hamas, qui gouverne l’enclave, d’orchestrer la contestation et de servir de celle-ci pour des agissements hostiles contre Israël. Israël et le Hamas se sont livré trois guerres depuis 2008.