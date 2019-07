Iran: démantèlement d’un réseau de la CIA, Trump dément

Téhéran a annoncé lundi avoir arrêté 17 Iraniens et en avoir condamné à mort plusieurs dans le cadre du démantèlement d’un «réseau d’espions» de l’Agence centrale du renseignement des États-Unis (CIA), des affirmations «totalement fausses» selon le président américain Donald Trump.

Le démantèlement de ce «réseau d’espions» avait été annoncé le 18 juin par Téhéran; les arrestations ont eu lieu entre mars 2018 et mars 2019.

La publication de détails sur cette opération du contre-espionnage iranien survient dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran et les États-Unis, plus d’un an après le retrait unilatéral américain de l’accord international sur le nucléaire iranien, et d’escalade militaire dans le Golfe.

«Ceux qui ont délibérément trahi leur pays ont été remis à la justice. Certains ont été condamnés à mort et d’autres à de longues peines de prison», a déclaré au cours d’une conférence de presse à Téhéran le chef du contre-espionnage au ministère des Renseignements iranien, dont l’identité n’a pas été révélée.

Les suspects étaient employés «dans des secteurs sensibles» ou dans des activités privées liées à ces secteurs, et agissaient indépendamment les uns des autres, a-t-il dit sans fournir de précisions. Les suspects agissaient indépendamment les uns des autres, a-t-il ajouté, sans indiquer combien avaient été condamnés à mort.

«Les informations selon lesquelles l’Iran aurait arrêté des espions de la CIA sont totalement fausses. Pas une once de vérité», a tweeté M. Trump. «Leur économie est morte et cela va empirer», a-t-il encore écrit, alors que son administration a rétabli de lourdes sanctions contre l’Iran.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019