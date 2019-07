Le Conseil de sécurité de l’ONU doit évoquer jeudi, à huis clos, les récents tirs de missiles balistiques effectués par la Corée du Nord, a appris mercredi l’AFP de sources diplomatiques.

Pyongyang a fait lancer mercredi deux missiles balistiques, selon la Corée du Sud, quelques jours après les tirs de deux autres projectiles de courte portée pour protester contre des exercices militaires conjoints prévus par Séoul et Washington.

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont demandé à évoquer ces tirs «qui constituent une violation des résolutions du Conseil de sécurité», a indiqué une source diplomatique à l’AFP.

Le sujet a été ajouté à l’agenda de cette réunion qui marque le premier jour de la présidence polonaise du Conseil de sécurité, a précisé une autre source.

Pyongyang et Washington sont engagés depuis plus d’un an dans un processus diplomatique pour régler la question des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Il a été marqué par trois rencontres entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Lors de leur entrevue impromptue en juin dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule coréenne, les deux hommes étaient alors convenus de reprendre les discussions. Mais cet engagement ne s’est pas concrétisé et Pyongyang a averti récemment que le processus pourrait capoter si des manoeuvres communes avec les Américains se déroulaient comme prévu en août au Sud.