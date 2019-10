Harvey Weinstein sort dans un bar new-yorkais et ça ne passe pas

Harvey Weinstein peut-il aller dans un bar sans faire scandale? Plusieurs femmes ont été expulsées d’un établissement new-yorkais après avoir insulté l’homme à l’origine de l’affaire #MoiAussi.

Selon plusieurs vidéos et témoignages postés depuis jeudi soir sur les réseaux sociaux, le producteur de cinéma déchu assistait mercredi à une soirée de stand-up dans un bar de Manhattan. Une comédienne présente sur scène l’a pris à partie.

«Je suis une actrice comique […] C’est notre boulot d’énoncer les non-dits», a lancé Kelly Bachman en référence à la présence d’Harvey Weinstein.

Une vidéo d’elle est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Keep getting new followers today is it because my tweets are so fire? lol fuck Weinstein and thanks @ambercrollo ILY #mysecondtweet pic.twitter.com/hLjWn5VM8Y

— Kelly Bachman (@bellykachman) October 24, 2019