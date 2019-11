Londres: attaque à l’arme blanche au London Bridge

Plusieurs personnes ont été blessées vendredi à Londres lors d’une attaque à l’arme blanche au London Bridge, dans le centre de la capitale britannique, et un homme a été arrêté, a indiqué la police.

«La police a été appelée à 13H58 (locales et GMT, ndlr) pour une attaque à l’arme blanche près du London Bridge», a précisé la police sur Twitter. «Un homme a été arrêté par la police. Nous pensons qu’un certain nombre de personnes ont été blessées», a ajouté la même source.

Le Premier ministre Boris Johnson a indiqué sur Twitter être «tenu au courant de l’incident» qui a eu lieu à quelques jours d’un sommet de l’Otan réunissant à Londres mardi et mercredi de nombreux chefs d’État dont Donald Trump et Emmanuel Macron, et à moins de deux semaines des législatives du 12 décembre. Il a «remercié la police et les services de secours pour leur réaction immédiate».

"I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris Johnson

