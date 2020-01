Brexit: la reine promulgue l’accord à huit jours du départ

Le divorce sera bientôt consommé: la reine Elizabeth II a promulgué jeudi l’accord de Brexit. Une des dernières étapes avant que le Royaume-Uni ne largue définitivement les amarres fin janvier, après plus de trois ans de déchirements.

À huit jours du grand saut, la reine Elizabeth II a donné son assentiment royal au texte réglant les modalités de la rupture après 47 ans d’un mariage tumultueux avec l’Union européenne, a annoncé sur Twitter le ministre du Brexit, Steve Barclay.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct . Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr

Le texte avait été adopté définitivement mercredi soir par le Parlement.

«Parfois, nous avions l’impression que nous ne franchirions jamais la ligne d’arrivée du Brexit, mais nous l’avons fait», avait réagi, à la suite de ce vote, Boris Johnson dans un communiqué. «Nous pouvons maintenant oublier les rancoeurs et les divisions de ces trois dernières années et nous concentrer sur la mise en oeuvre d’un avenir radieux et palpitant».

Le traité de retrait doit encore être ratifié par le Parlement européen, le 29 janvier. Le Royaume-Uni deviendrait par la suite le premier pays membre à quitter l’UE, le 31 janvier à 23H00 (heure de Londres et GMT), et à tourner la page de trois ans d’atermoiements et de débats acrimonieux.

Le bouillonnant Boris Johnson a réussi là où la précédente locataire de Downing Street, Theresa May, s’est cassé les dents. La promulgation du texte, qui traduit dans la loi britannique l’accord de divorce de 535 pages conclu en octobre, marque une grande victoire pour le dirigeant conservateur. Arrivé au pouvoir en juillet 2019, il se pose comme le sauveur du Brexit.

Depuis le référendum de juin 2016, remporté à 52% par le «Leave», le Parlement dépourvu de majorité nette était déchiré sur la sortie du Royaume-Uni de l’UE. Le pays était plongé dans le chaos politique entraînant trois reports du Brexit.

L’écrasante victoire des conservateurs aux élections législatives du mois dernier a changé la donne.

Au grand dam des europhiles libéraux-démocrates, dont le chef par intérim Ed Davey a promis sur Twitter de ne «jamais laisser la flamme pro-européenne mourir au Royaume-Uni».

We @LibDems will never let the pro-European flame die in the UK. We know the patriotic choice is for Britain to work with other countries

We will always stand side by side with citizens across the EU & work with fellow liberals and progressives across Europe 4/4 pic.twitter.com/mz1mBTKXZv

— Ed Davey MP 🔶 (@EdwardJDavey) January 22, 2020