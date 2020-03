Brexit: Barnier présente un projet «ambitieux» d’accord aux États membres

Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a annoncé vendredi l’envoi aux États membres d’un «ambitieux» projet de ce qu’il imagine pouvoir être le nouvel accord commercial des Européens avec le Royaume-Uni.

Le prochain cycle de négociations entre Bruxelles et Londres, qui devait se tenir en face à face la semaine prochaine dans la capitale britannique, a été annulé sous cette forme en raison de la pandémie de coronavirus, mais les deux parties tiennent à poursuivre leurs efforts.

«Nous avons envoyé un projet d’accord sur un nouveau partenariat au Parlement européen et au Conseil (qui représente les États membres, ndlr) pour discussion», a tweeté M. Barnier.

«Il montre qu’une relation ambitieuse et globale est possible. Nous devons nous donner toutes les chances de réussir», a-t-il déclaré. «Nous nous réjouissons de travailler avec le Royaume-Uni».

Ce texte de 441 pages, dont l’AFP a obtenu copie, a été présenté vendredi après-midi aux États membres, qui pourront ensuite soumettre leurs questions et commentaires.

«Nous avons annoncé le 9 mars que nous partagerions prochainement un projet d’accord de libre-échange et d’autres textes», a twitté le négociateur Britannique, David Frost, en réponse à M. Barnier.

«Nous nous réjouissons à l’idée de discuter bientôt de notre projet», a-t-il ajouté.

We announced on 9 March we would share a draft FTA & other texts shortly. Thank you @michelbarnier for making clear the EU will too. Look forward to discussing our draft soon, as we take forward new negotiating arrangements agreed yesterday. https://t.co/UrOOTM9IWG

— David Frost (@DavidGHFrost) March 13, 2020