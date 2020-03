Italie: 250 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, un record

L’Italie a enregistré 250 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, un nouveau record, ce qui fait grimper le nombre des morts à 1266, selon un bilan publié vendredi par la Protection civile.

L’Italie, le pays le plus touché du monde après la Chine, voit aussi le nombre des personnes contaminées faire un bond sur son territoire: il passe de 15 113 à 17 660, dont 1328 en soins intensifs.

Ailleurs dans le monde

Plus de 140 720 cas d’infection ont été dénombrés dans 124 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’imparfaitement la réalité, les pays ayant des politiques de tests et des critères de comptabilité plus ou moins restrictifs.

Le nouveau coronavirus a fait au moins 5347 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 17H00 GMT.

Depuis le décompte réalisé la veille à 17H00 GMT, 422 nouveaux décès et 9265 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24 heures sont l’Italie, l’Iran (85) et l’Espagne (36).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, a dénombré au total 80 813 cas, dont 3176 décès et 64 111 guérisons. 20 nouveaux cas et 7 nouveaux décès ont été annoncés entre jeudi et vendredi.

Ailleurs dans le monde, on recensait vendredi à 17H00 GMT un total de 2171 décès (415 nouveaux) pour 59 915 cas (9.245 nouveaux).

Depuis jeudi à 17H00 GMT, l’Ukraine, le Soudan, l’Inde et la Norvège ont annoncé les premiers décès liés au virus sur leur sol. Le Kazakhstan, le Ghana, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, l’Éthiopie, le Soudan, le Gabon, le Kenya ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

D’autres détails suivront.