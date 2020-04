Près de 10 000 décès liés au coronavirus dans le monde en 24h

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a causé au moins 141 127 décès dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h GMT.

Plus de 2 135 410 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l’épidémie. Ce chiffre ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel des porteurs du virus, beaucoup de pays ne testant que les personnes requérant une prise en charge hospitalière. Parmi elles, au moins 465 700 sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Depuis le comptage réalisé la veille à 19h GMT, 9490 nouveaux décès et 101 787 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de morts en 24h sont les États-Unis (4505), le Royaume-Uni (861) et la France (753).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 31 590 décès pour 648 788 cas. Au moins 53 489 personnes ont été déclarées guéries.

Les autres pays où le plus grand nombre de morts a été signalé sont l’Italie avec 22 170 décès pour 168 941 cas, l’Espagne avec 19 130 décès (182 816 cas), la France avec 17 920 décès (165 027 cas) et le Royaume-Uni avec 13 729 décès (103 093 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et de Macao) a officiellement dénombré au total 82 341 cas (46 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 3 342 mortels et 77 892 guérisons.

Depuis mercredi à 19h GMT, la Guinée, l’Eswatini (ex-Zwaziland) et l’Érythrée ont annoncé les premières morts liées au virus sur leur sol.

L’Europe totalisait jeudi à 19h GMT 92 941 décès pour 1 082 930 cas, les Etats-Unis et le Canada 32 803 décès (678 698 cas), l’Asie 5391 décès (153 340 cas), le Moyen-Orient 5260 décès (113 977 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 3702 décès (80 706 cas), l’Afrique 951 décès (18 033 cas) et l’Océanie 79 décès (7730 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).