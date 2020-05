Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a fait plus de 240 000 morts dans le monde.

Bouffée d’air en Espagne

Tous les Espagnols sont de nouveau autorisés à sortir de chez eux pour se promener ou faire du sport après 48 jours de confinement très strict. Des tranches horaires devront être respectées, pour éviter la surfréquentation des rues et maintenir à distance enfants et personnes âgées.

Le port du masque sera une «obligation» dans les transports publics dès lundi.

Autriche: grande rentrée commerciale

Les artères commerçantes de Vienne ont retrouvé l’animation d’un samedi ordinaire avec la réouverture de l’ensemble des magasins et le retour d’une clientèle nombreuse, attendue avec masques, gel désinfectant et soldes dans la plupart des enseignes.

Italie: «ne baissez pas la garde»

«Je vous implore, ne baissez pas la garde», a déclaré le responsable de la cellule italienne chargée de répondre à la pandémie, Domenico Arcuri, alors que des mesures d’assouplissement doivent commencer à être appliquées lundi.

France: état d’urgence sanitaire prolongé

Le gouvernement français a décidé de prolonger de deux mois, jusqu’au 24 juillet, l’état d’urgence sanitaire en vigueur depuis le 24 mars, jugeant sa levée «prématurée».

Plus de 240 000 morts

La pandémie a fait au moins 241 682 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 15h00.

Plus de 3 398 390 cas d’infection ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 65 645 décès pour 1 121 414 cas. Suivent l’Italie avec 28 710 morts, le Royaume-Uni (28 131), l’Espagne (25 100) et la France (24 760).

Distribution alimentaire géante

Des milliers d’habitants déshérités ont patienté sous le soleil, à distance règlementaire les uns des autres, dans les rues et terrains vagues d’un township situé entre Johannesburg et Pretoria pour recevoir 2200 tonnes de nourriture et d’équipements (masques ou gel hydroalcoolique) distribués par une ONG.

En Afrique du Sud, le confinement a placé des millions de pauvres, privés de leurs petits boulots de subsistance, en situation d’insécurité alimentaire.

Le Sénégal vante la chloroquine

Les autorités sénégalaises ont dit leur intention de continuer à prescrire l’hydroxychloroquine aux malades de la COVID-19 après une analyse préliminaire montrant une réduction de la durée d’hospitalisation, alors que le pays fait face à une augmentation constante de cas.

New York ferme ses hôpitaux de campagne

Un hôpital de campagne aménagé dans Central Park pour traiter les malades de la COVID-19 va fermer, a annoncé l’organisation qui s’en occupe, signe supplémentaire, après le départ d’un navire-hôpital militaire, que la pandémie ralentit à New York.

Près de 10 000 détenus libérés

Quelque 10 000 détenus ont été libérés aux Philippines pour tenter d’enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les prisons surpeuplées du pays.

Turquie: exportation de matériel médical

La Turquie a levé les restrictions sur la vente à l’étranger de respirateurs, d’intubateurs et de produits désinfectants comme l’éthanol, une mesure qui devrait faciliter la vente d’équipements aux pays occidentaux confrontés à des pénuries.

Mick Jagger et Will Smith en concert

L’acteur américain Will Smith et la légende du rock Mick Jagger font partie des stars internationales et de Bollywood qui vont participer à un spectacle en ligne de quatre heures dimanche, destiné à collecter des fonds pour aider à lutter contre l’épidémie en Inde.