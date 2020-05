Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de la COVID-19 qui a fait plus de 338 000 morts dans le monde.

Chine: aucun nouveau cas

La Chine n’a recensé entre vendredi et samedi aucun nouveau cas de contamination au nouveau coronavirus, pour la première fois depuis que Pékin a commencé à publier des données sur l’épidémie en janvier.

Au total 82 971 cas ont été enregistrés dans ce pays où a démarré la pandémie en décembre, dont 4634 décès.

UE: plan de relance alternatif

Quatre pays européens – Pays-Bas, Autriche, Danemark et Suède – ont présenté samedi leur propre proposition de plan de relance pour aider l’Union européenne à surmonter la crise engendrée par la pandémie.

Surnommés les quatre «frugaux», ces pays souhaitent une aide d’urgence pour les pays gravement touchés, mais rejettent la perspective de toute «augmentation significative» du budget de l’UE et d’une mutualisation générale de sa dette, comme l’envisage le plan Macron-Merkel.

Plus de 338 000 morts

Le nouveau coronavirus a touché 5 218 261 personnes et fait au moins 338 128 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 7h00.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 96 007 décès pour plus de 1,6 million de cas. En nombre de décès, viennent ensuite le Royaume-Uni (36 393 morts), l’Italie (32 616), l’Espagne (28 628 morts), et la France (28 289 morts).

En Amérique latine, nouvel épicentre de la pandémie, la situation est particulièrement alarmante au Brésil (21 048 décès), mais aussi au Pérou (3244).

La chloroquine inefficace, selon une étude

Ni la chloroquine, ni son dérivé l’hydroxychloroquine ne se montrent efficaces contre la COVID-19 chez les malades hospitalisés, et ces molécules augmentent même le risque de décès et d’arythmie cardiaque, conclut une vaste étude parue dans The Lancet.

Elle recommande de ne pas les prescrire en dehors des essais cliniques.

Déconfinement

Madrid et Barcelone, jusqu’ici exclues du déconfinement en Espagne, pourront rouvrir terrasses de bars, hôtels et musées à partir de lundi.

En Islande, discothèques, bars et salles de sport pourront aussi rouvrir lundi.

La cathédrale de Florence, dans le centre de l’Italie, a rouvert ses portes au public et compte déjà des milliers de réservations.

En revanche, le gouvernement français reste opposé à la réouverture au public des parcs et jardins parisiens que réclame la maire de la capitale.

Chypre, très dépendante du tourisme, va rouvrir ses aéroports aux vols commerciaux en provenance d’une vingtaine de pays à partir du 9 juin.

Lieux de culte

Les cérémonies religieuses peuvent reprendre en France dès ce samedi suite à un décret officiel. Désinfection des mains, masque obligatoire, distanciation et filtrage à l’entrée sont prévus.

Le président Donald Trump a appelé les gouverneurs des États américains à autoriser la réouverture des lieux de culte «immédiatement», et menacé de le faire lui-même si ceux-ci ne s’y pliaient pas.

Hertz en difficultés

Le loueur de voitures Hertz, durement affecté par l’impact de la pandémie, a annoncé s’être placé sous le régime américain des faillites, procédure qui concerne ses opérations aux États-Unis et au Canada.

France: éditeurs et libraires inquiets

Un collectif de plus de 600 éditeurs, auteurs et libraires a publié une tribune adressée au chef de l’État afin qu’il agisse pour «sauver» la filière du livre, alors que le gouvernement doit présenter un «plan de soutien» en fin de semaine prochaine.