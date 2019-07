Avez-vous un bel ennemi?

C’est agréable d’être entouré de ouate, mais ça ne vous prépare pas aux défis et aux crises à venir, et cela pourrait même vous faire perdre des acquis.

J’étais récemment dans une organisation dont le patron pourrait être appelé Le Grand Pacificateur. Il n’a jamais aimé la chicane ni les désaccords. Ce qui fait que, dans son organisation, quand quelqu’un n’est pas d’accord, on lui demande simplement de se taire en lui faisant comprendre que l’harmonie a préséance sur l’affrontement.

Dans cette entreprise, il n’y a donc ni remises en question ni discussions, ce qui a pour résultats la prise de mauvaises décisions et la précarité financière. Et le patron n’a jamais rien vu venir; toutes ces années, les employés ont appris à ne pas rapporter les mauvaises nouvelles, à taire les conflits et à faire comme si tout allait bien.

C’est triste, n’est-ce pas? Mais qu’en est-il dans votre vie? Ou plus précisément, à quoi ressemble votre entourage? Se pourrait-il qu’au fil du temps vous vous soyez entouré de béni-oui-oui, de gens qui vous disent toujours que vous avez raison même quand ils ne sont pas d’accord? De gens qui, même s’ils doutent de votre succès, vous encouragent à poursuivre votre rêve sans vous offrir leur véritable opinion?

C’est ici qu’entre en jeu l’importance d’un bel ennemi, c’est-à-dire une personne qui, tout en étant ouverte quant à vos rêves, se permettra de vous faire remarquer les failles qu’elle voit dans vos projets ou vos hypothèses.

Un bel ennemi est une personne de votre entourage qui a le courage de dire le fond de sa pensée tout en étant ouvert et aimante à votre égard.

Nous avons tous besoin d’une telle personne. Bien entendu, certaines fois, nous aurons envie de la traiter d’éteignoir, mais, au bout du compte, elle nous aidera à voir plus clair et à raffiner ce qui n’aurait été qu’une étape bâclée.

Alors, qui pourrait jouer ce rôle dans votre vie? Vous pourriez faire de même pour cette personne et, avec le temps, vous élever et atteindre des objectifs qui, pour l’instant, ne sont que des fantasmes. C’est certain qu’on aime se sentir fort et invulnérable, mais vous savez que vous avez besoin des gens qui vous entourent.

C’est vraiment triste de connaître l’échec et de réaliser qu’autour de vous, tous s’y attendaient, mais que personne ne vous en a parlé pour ne pas vous faire de chagrin.

Trouvez-vous un bel ennemi dès aujourd’hui!