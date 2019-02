Votre indice de confiance est-il en baisse au boulot?

Il est très difficile de performer dans une organisation quand le lien de confiance est rompu. Qu’en est-il de vous? Faites-vous encore confiance aux gens qui vous entourent?

Quand on vérifie le niveau de confiance dans une organisation, il y a des indices qui ne trompent pas. Parmi les questions qui sont posées, on note: êtes-vous moins engagé et plus sceptique qu’avant? Vous sentez-vous isolé au travail? Avez-vous l’impression de ne faire que le minimum pour gagner votre paie? En voulez-vous à quelqu’un qui vous a heurté ou qui n’a pas été à la hauteur? Vous a-t-on promis une chose qui ne s’est jamais réalisée?

Plus il y a de réponses positives à ce type de questions, plus on fait face à une crise de confiance au travail. Vous avez peut-être perdu confiance en vos patrons ou en certains collègues. On vous a peut-être promis des choses qui ne se sont jamais concrétisées. Il est également possible que vous vous sentiez dans une impasse. Que faire?

Dans un premier temps, il faut comprendre que toutes les promesses ne se réalisent pas nécessairement. Pensez à vous: comblez-vous toutes les attentes que vous faites naître dans l’esprit des gens qui vous entourent? Il est certain qu’il vous arrive de décevoir certaines personnes. Malgré votre bonne volonté, vous ne maîtrisez pas tout ce qui advient et il vous arrive de vous engager au-delà de vos capacités.

Il en va de même des gens qui vous entourent. Alors, si vous sentez qu’un collègue ou un patron n’a pas été à la hauteur, il est temps d’aller lui en parler. Expliquez-lui votre inconfort. Rappelez-lui les événements et demandez-lui ce qu’il en pense. Dans bien des cas, vous constaterez qu’il y a eu un malentendu et que vos attentes n’étaient pas justifiées. Dans d’autres cas, la personne avouera qu’elle n’a pas été à la hauteur de ses engagements. À ce moment, vous pourrez parler de ce qui peut être fait pour éviter que la situation se reproduise et reprendre votre relation sur de meilleures bases.

Il n’est jamais rentable de laisser une relation se détériorer parce que vous pensez avoir été lésé. L’autre n’en est peut-être même pas conscient. Faites le point avec lui et repartez sur des bases solides.

Et si vous vous rendez compte que votre vis-à-vis n’est pas fiable et que vous ne pouvez pas compter sur lui, demandez-vous s’il n’existe pas ailleurs un emploi où vous vous réaliseriez davantage.

C’est normal de se déconnecter émotionnellement quand on sent qu’on est traité de manière inéquitable.