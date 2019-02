Simon Jolin-Barrette dit des choses (des fois)

À l’émission de fin d’année d’Infoman, le 31 décembre dernier, le premier ministre François Legault a fait preuve d’une grande candeur en vantant les mérites de son ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (juste ça) Simon Jolin-Barrette, en ces termes:

Clairement, M. Jolin-Barrette n’a pas eu le temps de donner des leçons de langue de bois à André Lamontagne.

Il y a quelque chose de triste dans cette blague (qui n’en est pas une tant que ça), mais il est faux de dire que M. Jolin-Barrette ne dit jamais rien.

Parfois bien sûr, il nous a offert des commentaires un peu comiques. Par exemple, en novembre 2016, il nous disait, à propos de la commission d’enquête sur l’espionnage des journalistes:

Une commission sans dentier. Au moins elle n’a pas coûté cher de Polident aux contribuables.

Il avait aussi fait parler de lui à la sortie de son livre J’ai confiance, réflexions (sans cynisme) en déplorant le fait qu’on ne valorisait pas suffisamment le travail, de par chez nous.

Ils l’ont l’affaire, les Américains.

Plus récemment, au début de son mandat alors qu’il évoquait son projet de loi sur l’immigration (sur lequel il a probablement travaillé 60 heures par semaine), il déclarait:

Voilà qui sonne un peu comme du Francis Cabrel. Le ministre a de la graine de poète en lui.

Mais c’est vrai qu’il en faut du courage pour mettre de côté 18 000 dossiers d’immigrants. Des dossiers qu’ils ont peut-être rédigés à l’encre de leurs yeux.

Ils devront se réessayer avec le beaucoup moins poétique nouveau système de M. Jolin-Barrette, un système très simple à comprendre.

«We are taking the profile of the candidate with the job that we need. So, we make a match. It’s like a tinder of immigration.»