L’Impact doit trouver son rythme

On peut diviser ce début de saison, placé sous le signe du déplacement, en deux tranches de trois matchs: les trois premiers, face à des adversaires plus «prenables» (San Jose, Houston et Orlando), et les trois suivants, face à une opposition plus relevée (Kansas City, New York City et DC United).

L’Impact peut dire mission accomplie pour la première portion, ayant ramené dans ses valises six points sur une possibilité de neuf – même si l’équipe peut avoir certains regrets par rapport à ce précieux point échappé dans les dernières minutes au Texas –, et préparer la deuxième partie de cette séquence dans un état d’esprit favorable, avec, en prime, une pause internationale le week-end dernier, question de permettre à une bonne partie de l’effectif de se ressourcer, après un camp et un début de campagne interminables et loin de la maison.

Pour continuer sur cette lancée, Rémi Garde et ses hommes devront trouver le moyen d’être constants, eux qui ont offert des performances somme toute inégales lors de leurs trois premières sorties. S’il est encore tôt pour parler de «match référence», la copie remise à Orlando demeure une excellente base sur laquelle construire, surtout en termes d’organisation, d’engagement et de gestion de match.

Face à un rival aussi fort que le Sporting, surtout dans son vibrant Blue Hell, les vacillements qu’on a vus à San Jose, ou, pis encore, le manque d’entrain effarant démontré à Houston, seraient sévèrement punis.

La profondeur est un autre facteur qui pourrait être déterminant de part et d’autre samedi. Du côté montréalais, Ignacio Piatti ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers depuis le match à Orlando – au cours duquel il s’est fait piétiner la cheville par le brésilien Ruan – et demeure un cas incertain pour samedi. Saphir Taïder a quant à lui disputé 90 minutes dans la victoire de 1 à 0 de l’Algérie sur la Tunisie, mardi, et Rémi Garde pourrait être tenté de le reposer. Sans oublier Zakaria Diallo, qui purgera son match de suspension automatique, à la suite du carton rouge dont il a écopé à Orlando.

Du côté du Sporting, il faudra surveiller la stratégie privilégiée par Peter Vermes, qui pensera possiblement déjà, et malgré lui, à la demi-finale aller de la Ligue des champions, qui sera disputée à Monterrey, quelques jours après le duel face à l’Impact.

Un beau test en perspective pour le Bleu-blanc-noir, qui doit absolument trouver son rythme de croisière pour pouvoir dire «mission accomplie» après ce premier segment sur la route.

Un an de plus pour Raitala

Comme l’avait initialement rapporté Jeremy Filosa du 98,5 FM, en début de semaine, l’Impact a confirmé mercredi avoir consenti une prolongation de contrat d’un an au défenseur Jukka Raitala, ce qui l’attache au club jusqu’à la fin de la saison 2020.

Arrivé à Montréal en décembre 2017, dans la foulée de l’échange de Laurent Ciman au LAFC, l’arrière-gauche de formation, a très vite démontré toute sa valeur, dépannant plus souvent qu’autrement, et avec une constance remarquable, autant sur le côté droit qu’en charnière centrale.

Cette polyvalence a été cruciale pour Rémi Garde, alors que la profondeur de sa ligne arrière a été maintes fois testée la saison dernière. En 2018, l ’international finlandais a disputé 28 matchs, dont 25 départs, pour un total de 2290 minutes de jeu.

Il pourrait obtenir un premier départ cette saison samedi, à Kansas City, en remplacement de Zakaria Diallo, suspendu.