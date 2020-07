Cet été, Piétons Québec vous invite tous, piétons et automobilistes, à faire preuve de courtoisie, de bienveillance et de vigilance sur la route. Nous savons que cet été n’est pas comme les autres en raison de la crise sanitaire en cours.

En effet, de nombreux Québécois passeront leurs vacances au Québec cet été ou encore, ils profiteront de la saison estivale pour aller à la découverte de leur secteur.

Nous avons aussi constaté, au cours des derniers mois, que plusieurs personnes ont nouvellement adopté la marche, comme passe-temps, comme moyen de garder la forme ou simplement pour voir à leurs activités quotidiennes. Bref, plusieurs personnes, d’âges et d’habilités variés, se déplacent et se promènent actuellement sur le réseau routier du Québec.

C’est dans ce contexte que nous vous invitons, dès aujourd’hui, par l’entremise de la campagne de sensibilisation «Cet été, faisons preuve de prudence» à adopter des comportements qui assurent la sécurité de ces usagers de la

route plus vulnérables.

Nous nous réjouissons de l’adoption de la marche par plusieurs citoyens. Nous saluons par ailleurs les municipalités qui ont réalisé des aménagements temporaires pour mieux répondre aux besoins des piétons en contexte de crise sanitaire. Cela dit, nous avons aussi constaté que la situation actuelle peut engendrer des conflits entre les usagers et pose parfois un risque pour la sécurité des piétons.

Rappelons que le bilan routier publié plus tôt cette année démontre qu’il est nécessaire d’améliorer la sécurité des piétons sur la route. En effet, bien que le bilan routier se soit amélioré pour la plupart des usagers de la route, les décès chez les piétons sont en hausse de 18,7% par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

De plus, la distribution des décès d’une collision sur la route par type d’usagers indique que les piétons occupent le deuxième rang, avec 21,3% des décès en 2019, une proportion jamais atteinte dans les 20 dernières années.

Or, nous savons qu’en été, il est possible de constater un relâchement au niveau de la civilité routière. Nous croyons donc qu’il s’agit d’un bon moment pour interpeller directement les usagers de la route et leur rappeler leurs responsabilités envers les autres, notamment les plus vulnérables, si nous souhaitons voir des améliorations au niveau de la sécurité piétonne au cours

de l’année 2020.

Cette campagne numérique estivale est aussi l’occasion de démystifier le principe de prudence, qui a été introduit au code de la sécurité routière du Québec en 2018, mais qui reste encore méconnu. Originaire de la France, le principe de prudence a pour but d’assurer une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route et ainsi, réduire le nombre de décès routiers en les encourageant à porter une attention particulière aux plus vulnérables.

La campagne présente ainsi quelques interactions auxquelles les Québécois pourraient faire face en cette période estivale ainsi que les bons comportements à adopter afin de faire preuve de prudence lorsqu’on y est confrontés. Par exemple, on invite les automobilistes à adapter leur vitesse lorsqu’ils circulent dans un milieu de vie et on encourage les piétons à faire preuve de courtoisie envers les piétons plus vulnérables.

Nous espérons participer à l’adoption de pratiques exemplaires par les usagers de la route par l’entremise de cette campagne de sensibilisation qui est précurseure d’une campagne multimédia en faveur de la sécurité piétonne, prévue pour l’automne 2020.

En attendant, nous vous souhaitons de passer un été #touspiétons et en sécurité!

Piétons Québec