Nous sommes un groupe de personnes à qui il est arrivé différentes séries d’évènements qui on fait en sorte que nous sommes aujourd’hui dans la rue. Que ce soit à cause de la COVID-19 –nous étions en fin de saison pour l’emploi et l’employeur nous à donné notre 4% juste avant la COVID-19 ou tout autre raison.

Donc, nous nous étions installés à plusieurs endroits et la police nous a forcés à descendre jusqu’au bord de Notre-Dame. C’est là que nous avons formé le camping Beauport Notre-Dame.

Nous n’étions vraiment pas bien dans les refuges temporaires [à] nous faire traiter comme si on était des chiens (par exemple, attendre devant la porte jusqu’à temps que EUX, ça leur tente de venir nous ouvrir. Si tu cognes dans la fenêtre, tu te fais renvoyer du refuge; ne pas avoir accès à ses affaires personnelles comme on le désire; ne pas manger nos 3 repas par jours; se faire mettre dehors à 6h du matin. Ça pas de bon sens.

Nous ce qu’on veut c’est un logement pour tous. Un toit sur la tête. Pas des refuges.

Pas très futé de laisser les personnes avec des problèmes mentaux ou de pas s’occuper des personnes avec des problèmes de consommation. Bref, de les laisser à eux-mêmes. Ce serait préférable de leur trouver certaines ressources qui leur conviendraient pour leur bien-être .

Sérieusement, vouloir démanteler notre camp le 31 août sans nous demander notre avis, sans venir parler, c’est inacceptable. Nous obliger à partir comme ça sans avoir trouvé de VRAIES solutions, juste VOS FAUSSES méthodes inefficaces. Nous remettre dans des refuges qui ne sont simplement pas des aides concrètes. Ce qu’on veut c’est de vraies solutions pour se trouver des logements et pas nous faire dire que nous allons avoir des logements un jour. Ce sont juste de faux espoirs et des déceptions qu’on va avoir avec les HLM. Combien de temps sur les listes d’attentes on doit endurer?

On peux-tu parler sérieusement et honnêtement.

Un chez soi pour tous!

***

La page facebook récemment créée de notre regroupement

https://www.facebook.com/UN-CHEZ-SOI-POUR-TOUS-camping-beauport-notre-dame-112371280583051