Plus loin ensemble – Lettre ouverte des programmes de coopération volontaire du Canada

Du 7 au 13 février, nous invitons les Canadiennes et les Canadiens à célébrer la Semaine du développement international, une initiative annuelle qui souligne l’engagement du Canada en faveur du développement durable dans le monde entier.

La pandémie de la COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur nos vies. Au Canada et dans le monde entier, ce sont celles et ceux qui sont déjà les plus vulnérables et les plus marginalisés qui sont les plus durement touchés par cette crise.

Travailler ensemble est plus que jamais nécessaire. Une récente enquête menée par les Nations Unies auprès de plus de 1,5 million de personnes dans 193 pays (dont le Canada) révèle que « 97 % des personnes interrogées estiment que la coopération internationale est importante pour relever les défis mondiaux ». Dans les pays en développement, la solidarité mondiale et la nécessité de lutter contre les inégalités exacerbées par la pandémie sont plus essentielles que jamais.

Le coronavirus ne connaît pas de frontières et seule une réponse commune nous permettra d’y faire face. De nombreux Canadiennes et Canadiens se sont ainsi mobilisés pourparticiper aux efforts de développement international déployés pendant la pandémie. Nos actions internationales, mises en œuvre dans une cinquantaine de pays en développement par le biais du Programme de coopération volontaire du Canada, permettent aux volontaires canadiens (qui travaillent à distance ou sur place) de soutenir directement nos partenairesdans leurs actions. Au cours de cette Semaine du développement international, nous souhaitons mettre en avant l’esprit de solidarité des volontaires canadiens et leur contribution.Ces femmes et ces hommes engagés permettent de renforcer la résilience des communautés, en collaboration avec nos partenaires, et à reconstruire mieux, ensemble. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons poursuivre nos efforts pour faire des objectifs de développement durable une réalité.

La solidarité canadienne en action

Cette année nous a enseigné de nombreuses choses, notamment l’importance des relations humaines. Malgré les fermetures, les interdictions de voyager et l’incertitude collective auxquelles nous sommes confrontés, nos organisations et nos volontaires ont continué à créer et entretenir des relations de confiance avec nos partenaires, qu’il s’agisse d’institutions, de gouvernements, d’organisations de la société civile ou encore des citoyennes et citoyens du monde entier.

Le Programme de coopération volontaire contribue à l’émergence de solutions à de nombreux problèmes sociaux, économiques et environnementaux par le biais de Canadiennes et de Canadiens engagés, ici et à l’international. Les volontaires sont au cœur de nos actions et nous souhaitons souligner l’apport inestimable de ces actrices et acteurs de changement.

Isabelle Ngapa, une Canadienne vivant au Cameroun, collabore avec des organisations de la société civile qui cherchent à améliorer l’accès à une éducation de qualité. Suite aux bouleversements provoqués par la pandémie, ces collaborations vont permettre de définir les besoins actuels de la communauté éducative.Diana Carvajal est une avocate canadienne qui travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux en Colombie et en Amérique latine, en tant que responsable régionale, pour renforcer les systèmes de protection de l’enfant et promouvoir les droits des filles et des garçons, quels que soient leur origine, leur contexte, leur genre ou leur orientation sexuelle.

On compte plusieurs dizaines d’histoires comme celles d’Isabelle et de Diana. Consultez notre campagne digitale de célébration de la solidarité canadienne sur les médias sociaux pour lire d’autres histoires de volontaires engagés. #PlusLoinEnsemble

En route vers une reprise mondiale durable et résiliente

Notre engagement dans le monde ne reflète pas seulement la solidarité et les valeurs du peuple canadien, il constitue également une voie vers la reprise mondiale. Le travail a déjà commencé dans les communautés du monde entier, mais il reste encore beaucoup à faire. Avec le soutien et l’engagement de nos partenaires outremer et l’appui des volontaires canadiens, nous pouvons reconstruire mieux, pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte.

Pour en savoir plus sur la solidarité canadienne en action, suivez notre campagne digitale sur les médias sociaux grâce au mot-clic #PlusLoinEnsemble pendant cette Semaine du développement international.

Guillaume Landry, directeur général, Bureau international des droits des enfants

Heather Shapter, directrice générale, Carrefour international

Claudia Black, directrice générale, Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)

Benoit Andre, directeur général, Co-operative Development Foundation of Canada

Glenn Mifflin, président directeur général, Cuso International

Chris Eaton, directeur général, Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC)

Hervé Pilon, directeur général, Fondation Paul Gérin-Lajoie

Étienne G.Juneau, directeur général, Éducation internationale

Bernard Tremblay, président directeur général, Fédération des cégeps

Denise Byrnes, directrice générale, Oxfam-Québec

Wendy Harris, présidente directrice générale, Service d’assistance canadienne aux organismes (SACO)

Geneviève Giasson, directrice générale, SUCO

Hugo Beauregard-Langelier, secrétaire général, UPA Développement international

Monique Charron, directrice générale, Vétérinaires sans Frontières (VSF)

Bryan Cox, directeur général, Youth Challenge International

Nos programmes de coopération volontaire sont financés par le gouvernement du Canada, à travers Affaires Mondiales Canada.