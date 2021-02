L’éducatrice et le livre blanc

En juin 2017, lors du dépôt du projet de loi 143, je me souviens m’être dit «Oh non, on atteint le fond.»

Les libéraux étaient alors au pouvoir. En voyant l’opposition aujourd’hui reprocher au ministre de la Famille tous les maux du ciel alors que ceux-ci sont responsables de la plus grande fermeture massive de services de garde non reconnue dans l’histoire du Québec, je ne peux m’empêcher d’avoir en tête la devise: JE ME SOUVIENS.

Rappelons-nous, du but ultime de ce projet de loi 143: améliorer le réseau des services de garde éducatifs. Il a en fait augmenté de façon phénoménale la charge de travail des éducatrices du réseau et a coupé les vivres aux éducatrices dites hors réseau.

«Enfonçons leurs dans la gorge qu’elles doivent être régies par un bureau coordonnateur pour mériter un tant soit peu de respect.»

Je vous écoute, donneurs d’opinion et oppositions politiques et je me demande, jusqu’où allez-vous prétendre comprendre mes éducatrices? Les éducatrices de «mon» réseau?

Je les côtoie de façon quotidienne et de vous voir donner 1001conseils au ministre sur comment freiner l’hémorragie, c’est joli. Leur avez-vous demandé pourquoi elles ont quitté? Ou vous vous êtes fié à L’AQCPE, au conseil québécois ou encore à l’un des syndicats qui les « représentaient» ?

Ces femmes-là n’ont pas quitté le réseau « public»pour se pavaner au privé sans suivre les règles. Elles l’on fait parce qu’elles étaient entrain de perdre leur humanité.