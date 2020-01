Des vins réconfortants pour des plats végétariens

Janvier étant le mois des économies, nous poursuivons dans la veine des suggestions de vins à moins de 15$. Comme quoi, on peut bien boire sans se ruiner! Profitons-en aussi pour laisser un peu la viande de côté et faire d’une pierre deux coups en mangeant santé tout en réduisant le coût de nos repas. Voici trois vins à prix doux qui accompagnent merveilleusement des plats végétariens.

Lindeman’s Bin 65 Chardonnay Marius By Michel Chapoutier Pays d’Oc Vina Casablanca Céfiro Cool Pinot Noir Reserve 2018

Lindeman’s Bin 65 Chardonnay

Le fameux Lindeman’s Chardonnay revient en force cet hiver avec une nouvelle étiquette fleurie. Il est aussi bon que les millésimes précédents, peut-être même meilleur en raison d’un apport de fraîcheur, et ce, malgré une année viticole 2016 plutôt difficile. C’est un vin réconfortant, comme une bonne doudou moelleuse dont on s’enveloppe les jours de grand froid. Ses saveurs de pêche, de fruits tropicaux, de chêne et de vanille citronnée teinteront votre journée d’exotisme. Son alliance avec les mets végétariens est étonnante! Que ce soit avec un burger végé, du tofu grillé, des fettucini alfredo ou un bon gratin dauphinois, il donnera du «oumph» à tous ces plats!

Vin blanc

Australie

Code SAQ: 00142117

10,95$

Marius By Michel Chapoutier Pays d’Oc

Ce vin gourmand vous transportera quelque part où les cigales chantent et où le soleil brille. La maison Chapoutier est un gage de qualité; ses vins sont d’un bon rapport qualité-prix. On trouve ici un grenache-syrah juteux aux saveurs de fruits mûrs (cerise, framboise, cassis) avec une trame épicée (clou de girofle, poivre noir) et de petites nuances végétales. Pas trop corsé, avec une texture veloutée, il est le compagnon parfait des légumes grillés, d’une baguette au fromage aux oignons caramélisés, d’aubergines au four, de steaks de champignons portobello, de chili végé épicé ou d’une ratatouille.

Vin rouge

France (Languedoc-Roussillon)

Code SAQ: 11975196

13,80$

Vina Casablanca Céfiro Cool Pinot Noir Reserve 2018

Depuis quelques années, les vins du Chili nous étonnent par leur qualité et leurs prix raisonnables. Celui-ci nous vient de la partie la plus à l’est de la vallée de Casablanca, reconnue comme étant le meilleur terroir au climat frais du pays. Seul 30% du vin a été en contact avec du chêne français, ce qui n’atténue en rien son côté fruité et vif. Des notes de griotte, de cerise, de framboise séduisent d’emblée le palais. Puis, apparait un petit côté terreux en finale. Comme les tannins sont souples, mais que le vin a de la chair, on le voit très bien accompagner les champignons portobello de la recette de tacos à la mayo à l’avocat et au tofu soyeux.

Vin rouge

Chili (Aconcagua)

Code SAQ: 13993401

14,90$

Recette

Tacos aux champignons portobello et mayo à l’avocat

Tacos aux champignons portobello et mayo à l’avocat

Portions: 4

Ingrédients

1 petit oignon rouge

1/2 tasse de vinaigre blanc

2 champignons portobello

1 c. à soupe d’huile d’olive

Poivre et sel

1 bloc de 450 g de tofu soyeux mou

1 avocat

1 citron

1 piment jalapeño

2 radis

2 carottes

8 petites tortillas

2 tasses de jeunes épinards

1/2 tasse de coriandre fraîche

Préparation

Émincer l’oignon et le déposer dans un petit bol. Ajouter le vinaigre et laisser reposer 20 minutes. Pendant ce temps, couper les champignons portobello en tranches de 1,5 cm d’épaisseur. Dans un grand poêlon antiadhésif, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Y placer les tranches de champignon et cuire 10 minutes sans manipuler. Retourner, saler et poivrer généreusement. Poursuivre la cuisson 10 minutes, jusqu’à ce que les champignons soient bien dorés. Réduire le tofu en purée au robot culinaire. Ajouter l’avocat, 1/4 c. à thé de sel et poivrer généreusement. Au-dessus du récipient, presser le citron. Mélanger jusqu’à obtention d’une texture lisse. Réserver. Épépiner le piment jalapeño et le couper en rondelles. Trancher finement les radis. Râper les carottes sans les peler. Tartiner chaque tortilla de 1/4 tasse de mayo à l’avocat. Garnir de carottes râpées, de rondelles de jalapeño, de tranches de radis, d’oignon mariné, d’épinards et de feuilles de coriandre. Déposer deux tranches de champignon et servir.

Recette tirée du livre Presque végé de Geneviève O’Gleman, aux Éditions de l’Homme