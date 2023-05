Inflation: comment savoir si vous avez droit à l’aide pour l’épicerie

À compter du 5 juillet prochain, les Canadiennes et Canadiens pourront profiter d’un rabais sur l’épicerie. Cette mesure fédérale vise à lutter contre l’inflation et pourrait alléger considérablement le fardeau financier des ménages. Comment savoir si vous y avez droit? Voici les informations dont vous avez besoin pour y voir plus clair.

Le gouvernement fédéral a établi des critères d’admissibilité précis pour ce crédit. Il est destiné aux contribuables qui ont rempli une déclaration de revenus pour l’année 2021 et qui étaient âgés d’au moins 19 ans en 2022, ou de moins de 19 ans avec un enfant à charge.

En fonction de votre situation, le montant du crédit varie.

Pour une personne célibataire, le montant maximal est de 234 $. Pour une famille monoparentale, le montant varie entre 387 $ et 628 $ en fonction du nombre d’enfants. Enfin, pour un couple sans enfants, le crédit peut atteindre 306 $, et augmente ensuite de 81 $ pour chaque enfant, jusqu’à un maximum de 628 $ pour une famille avec quatre enfants. Les personnes âgées peuvent bénéficier d’un supplément moyen de 225 $.

Toutefois, ce crédit commence à diminuer à partir d’un revenu familial net de 39 826 $. Le montant du revenu net familial à partir duquel les contribuables n’auront plus accès à ce crédit varie en fonction de la taille de la famille, allant de 49 166 $ pour une personne célibataire à 64 946 $ pour une famille avec quatre enfants.

11 millions de bénéficiaires

Le gouvernement Trudeau estime que 11 millions de personnes et de familles à revenu modeste bénéficieront de ce crédit de TPS destiné à compenser l’impact de l’inflation sur les dépenses de base.

En plus de ce crédit pour l’épicerie, les bénéficiaires du crédit pour la TPS recevront également en juillet le premier montant trimestriel du crédit TPS pour la nouvelle période allant de juillet 2023 à juin 2024. Le calcul de ce crédit sera basé sur la déclaration de revenus de 2022.

Toutes les composantes du crédit de base de TPS et du crédit supplémentaire pour célibataire ont été bonifiées de 6,2%.

Ainsi, le montant de base est maintenant de 325 $ (contre 306 $ précédemment), le montant pour époux/conjoint de fait/personne à charge est également de 325 $, et le montant pour chaque enfant admissible est de 171 $. Le crédit supplémentaire pour célibataire peut atteindre 171 $.

Le gouvernement versera ces crédits trimestriellement: en juillet 2023, octobre 2023, janvier 2024 et avril 2024.

Inflation à 4,4%

L’indice des prix à la consommation (IPC), une mesure clé de l’inflation, a connu une augmentation notable en avril 2023, s’établissant à 4,4%, comparativement à 4,3% le mois précédent. Cette hausse marque la première accélération de l’inflation globale depuis juin 2022, signalant une tendance préoccupante pour l’économie canadienne.

Un des facteurs majeurs de cette inflation est la hausse des coûts du logement, notamment le coût des loyers et des intérêts hypothécaires, qui ont contribué de manière significative à l’augmentation globale de l’IPC en avril 2023.

Malgré l’augmentation mensuelle de 0,7%, on note une baisse des prix de l’essence de 7,7% par rapport à avril 2022. Cette baisse est principalement due à une diminution de la production de pétrole annoncée par l’OPEP+, ainsi qu’au passage à l’essence d’été et à une augmentation des redevances sur le carbone.

Pendant ce temps, le coût de l’intérêt hypothécaire a continué à grimper, enregistrant une hausse de 28,5% par rapport à avril 2022. Cela s’explique surtout par une augmentation du nombre de prêts hypothécaires contractés ou renouvelés à des taux d’intérêt plus élevés.

Finalement, malgré l’augmentation générale de l’inflation, la croissance des prix dans les épiceries a ralenti en avril 2023, avec une hausse de 9,1% comparativement à 9,7% en mars. Un ralentissement attribué à une augmentation moins marquée des prix des légumes frais et du café et du thé.