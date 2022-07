Comment faire de l’argent en mettant sa piscine en location sur Swimply

Un nombre grandissant de Canadiens génèrent de l’argent supplémentaire pouvant aller jusqu’à 5 000 $ par mois en louant leur piscine sur Swimply. De la même manière que Airbnb permet de louer une chambre dans sa maison, SwimpIy permet aux propriétaires de louer leurs piscines à un tarif horaire. La plateforme, dont le siège social est à New-York, affirme avoir plus de 20 000 piscines disponibles sur la plateforme aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Comme il fait chaud en ce moment, je me suis amusé à aller voir le menu des piscines offertes dans la grande région de Montréal. Malheureusement, Swimply n’est offerte qu’en anglais, mais ça ne m’a pas fait changer d’idée. J’ai donc sélectionné Montréal comme lieu et j’ai cliqué «Go».

Choisir les commodités désirées de la piscine

J’ai ensuite ajouté le filtre pour trouver des piscines avec glissade d’eau, car, pourquoi pas louer une piscine avec glissade d’eau! Après, il est encore possible de filtrer selon les commodités désirées. Il est possible de réserver instantanément ou d’envoyer une demande à l’hôte, cela dépend du propriétaire qui fixe ces conditions.

J’ai cliqué sur la première piscine que j’ai vue. Ce n’était pas mal du tout. En dessous des photos, je voyais des informations de base sur la piscine, comme le système de traitement d’eau.

Personnellement, je préfère le chlore, car il élimine les moisissures et les bactéries plus rapidement que le sel dans une piscine d’eau salée. J’ai aimé à quel point toutes les caractéristiques sont affichées dès le début, car ça me permet d’éviter de contacter chaque hôte et de perdre du temps.

Accès aux toilettes

J’ai été soulagée de voir que l’utilisation des toilettes était possible. Je ne m’imagine pas passer une demi journée dans une piscine sans utiliser la salle de bain au moins trois fois. De nombreux propriétaires mettent leurs toilettes à la disposition des clients, même si elles se trouvent à l’intérieur.

Les hôtes ne sont pas obligés de permettre aux invités d’accéder à une salle de bain, mais environ 85 % des hôtes actuels de Swimply le font, selon l’entreprise. Les hôtes qui n’ont pas de toilettes à leur disposition ne peuvent louer la piscine que pour une heure à la fois, pour un maximum de cinq invités. Ce qui est tout à fait logique.

Les autres commodités

Les commodités dont je pouvais bénéficier étaient nombreuses. Généralement, certaines sont offertes gratuitement avec la réservation, mais d’autres nécessitent un paiement supplémentaire.

Étant donné qu’il fait chaud et que je sais que je vais brûler quelques calories à la piscine, j’ai pensé à prendre des boissons et un sandwich avec moi. C’est à cela que servent les commodités. J’ai ajouté le petit réfrigérateur pour garder mes boissons au frais pour 10 dollars par heure.

Et pour ceux qui aimeraient faire toujours plus d’activités, les propriétaires peuvent également proposer leurs aires de jeux, leurs terrains de football ou leurs tables de ping-pong. Ces dispositifs sont surtout ce qui différencie une piscine d’une autre et par conséquent les prix aussi.

Les tarifs

Sur Swimply, chaque piscine privée est offerte en location à deux tarifs différents. Le premier tarif est valable lorsque vous décidez de réserver durant la semaine. Le second est celui de la fin de la semaine. En général, les prix de la fin de semaine sont légèrement plus élevés en raison de l’affluence.

Il est à noter que les hôtes peuvent également décider de fixer des tarifs plus élevés si le nombre d’invités est supérieur à celui indiqué sur l’annonce. En général, il s’agit de 5 à 10 dollars canadiens par invité supplémentaire.

Avant de réserver, j’ai décidé de lire les commentaires laissés sur la fiche de la piscine qui m’intéressait. J’ai lu presque tous les commentaires des autres locataires.

Il est très important pour les hôtes et les invités d’avoir une bonne relation afin de garantir une expérience satisfaisante. Dans plusieurs commentaires, l’hôte de la piscine privée que j’ai choisi a été félicité pour son hospitalité. Il y avait toutefois une personne qui n’avait pas apprécié que sa réservation soit annulée. Les hôtes qui annulent les réservations de leurs invités risquent de voir leur visibilité diminuer sur la plateforme.

Le frais de service et les commissions de Swimply

J’ai décidé de louer des haut-parleurs aussi, parce que j’aime avoir de l’ambiance dans quand je me baigne. Quand j’ai essayé de réserver en cliquant sur «Book now», j’ai constaté qu’un frais de service de 10 % s’était ajouté au prix de la réservation. Une fois que j’ai lu les détails explicatifs, j’ai compris que Swimply collecte 10 % des frais de réservation auprès des clients, en plus de la commission de 15 % qu’il prélève sur les revenus de l’acheteur. Pour une réservation de 44,2 dollars comme la mienne, Swimply ajoutera 4,42 dollars de plus, et donc le tarif final est de 48,62 dollars.



Pour les hôtes, la commission représente 15 % de chaque réservation. Cette commission est déduite du prix net, c’est-à-dire le prix avant que les frais de service ne soient appliqués à la réservation. Dans ce cas, si on déduit 15 % du prix brut de la réservation, soit 44,2 dollars, le montant engrangé par l’hôte est de 37,57 dollars.

Combien peut-on gagner en louant sa piscine privée sur Swimply?

Après avoir fait ma réservation, je me suis posée la question : combien peut-on gagner d’argent mensuellement en louant sa piscine? J’ai pris le temps de faire des calculs concrets, parce que j’étais curieuse et je voulais savoir si ça valait la peine.

Supposons qu’un propriétaire loue sa piscine pour 40 $/h pour un maximum de 10 invités sur Swimply. En assumant que ce propriétaire loue sa piscine pour 3 heures, il engrangera 102 $ pour chaque location, en déduisant la commission de 15 % de Swimply.

Maintenant, imaginons que notre propriétaire loue sa piscine 4 fois par semaine durant 3 heures en moyenne, on parle maintenant d’un revenu hebdomadaire s’élevant à 408 $.

Swimply déclare qu’il faut généralement compter de 3 à 7 jours ouvrables après l’achèvement de la réservation avant de voir les fonds déposés sur le compte bancaire du propriétaire.

Ces calculs sont que pour des réservations de 3 heures en moyenne. J’imagine qu’ il y aura sûrement des locations de 4 à 6 heures, surtout pour les fêtes ou les célébrations entre famille. Avec ce revenu, le propriétaire peut au moins compenser les coûts de la possession d’une piscine, y compris l’entretien, les réparations et l’électricité.

Les responsabilités du propriétaire

Jusqu’à maintenant, la location d’une piscine semble être une idée assez géniale. Pourtant, j’ai commencé à penser aux risques et aux responsabilités que cela impliquait. Que se passera-t-il si quelqu’un se blesse ? Ou si on reçoit un groupe d’amis irresponsables qui finissent par endommager la piscine ? J’ai toujours tendance à imaginer le pire des scénarios, car il le faut.

L’entreprise avait contracté une politique d’assurance qui couvre jusqu’à 1 000 000 $ afin de protéger les hôtes. Le programme offre une protection dans le cas où un invité poursuit un hôte en justice pour des dommages physiques survenus lors d’une réservation Swimply. La couverture couvre également les frais de défense en cas de litige pour lequel les hôtes enregistrés de Swimply sont légalement responsables.

Quant aux biens de l’hôte, la politique d’assurance couvre jusqu’à 10 000 $ en dommages matériels si jamais l’invité ne veut pas ou ne peut pas payer les frais.

Comment louer sa piscine sur Swimply?

Les premiers pas pour chaque nouveau locateur de piscine privée sont simples. Il faut d’abord s’inscrire sur Swimply et créer son annonce gratuitement. Il est impératif d’indiquer votre localisation exacte. Ensuite, il faut télécharger de belles photos, en restant réaliste. Le but est de permettre aux clients éventuels d’avoir une idée sur l’esthétique de son espace, de la qualité de l’équipement et de l’installation de sa piscine.

Swimply affiche toutes les commodités qu’on peut inclure dans son offre de location. On a qu’à sélectionner ceux dont on dispose. On peut facturer des frais supplémentaires comme il est possible de les offrir gratuitement. La valeur d’une piscine dépend de ses équipements.

Votre piscine, vos règles

Le point fort de cette plateforme est le fait que c’est «votre piscine, vos règles». Chaque propriétaire est donc libre de déterminer ses propres règles concernant l’alcool, le tabac, et la nature des rassemblements. Il se peut que les clients qui réservent sur Swimply réservent pour un nombre spécifique de personnes sur la plateforme, pour des événements tels que des fêtes entre famille ou des activités sportives.

Il faut donc préciser le nombre minimal et maximal de personnes admises dans le cadre de sa location. Il faut toujours prendre votre voisinage en considération, s’ils sont à l’aise avec l’organisation des fêtes de type tapageuse. En ce qui concerne le client, c’est important de mentionner si sa piscine est en cachette du champs de vision des voisins.

Enfin, il faut proposer des tarifs de location par heure. Swimply affiche un petit guide pour aider à fixer ses prix de location. Il faut aussi mentionner si le propriétaire préfère être sur place le temps de la location ou non sachant que, selon Swimply, 75 % des propriétaires préfèrent être sur place.

Même si le revenu d’une location de piscine semble intéressant, il est clair que Swimply n’est vraiment rentable que pendant l’été, surtout au Canada où il fait froid pendant une bonne partie de l’année. Swimply a toutefois élaboré de futurs plans, qui consistent à lancer ce que l’on appelle les espaces Swimply. Ces espaces permettront aux hôtes de louer des terrains de sport, de vastes arrière-cours, des gymnases à domicile ou des studios de musique.

La liste d’attente

Les propriétaires de grandes maisons ayant plus qu’une simple piscine pourraient gagner de l’argent toute l’année sur Swimply. Il existe une liste d’attente pour les hôtes et les invités sur la plateforme qui sont intéressés par cette offre. Swimply indique qu’ils seront contactés lorsque les espaces Swimply seront disponibles en 2022.