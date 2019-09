Nintendo: les classiques des années 90 bientôt disponibles sur Switch

Le catalogue virtuel du service Nintendo Switch Online sur abonnement a intégré des jeux de l’ère Super Nintendo, en commençant par 20 classiques comme les incontournables des années 1990 Super Mario World 1 & 2, Super Mario Kart et The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Les abonnés au service Nintendo Switch Online, l’équivalent pour Nintendo de PlayStation Plus ou Xbox Gold Live, ont accès à plusieurs services en ligne comme le mode multijoueurs, les chats vocaux, ainsi qu’une sélection de jeux offerts dans le cadre de leur abonnement.

Les titres offerts de Switch Online se limitaient aux jeux émanant du catalogue Nintendo Entertainment System depuis l’inauguration du service en septembre 2018, mais pour cette deuxième année de contenu, les abonnés ont désormais accès à des classiques de SNES.

F-Zero, Pilotwings, Star Fox, Super Ghouls’n Ghosts, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, Super Metroid et Kirby’s Dream Land 3 font aussi partie de la mise à jour. Les restes des titres sont Brawl Brothers, Breath of Fire, Demon’s Crest, Joe & Mac 2: Lost in the Tropics, Stunt Race FX, Super EDF Earth Defense Force, Super Puyo Puyo 2, Super Soccer et Super Tennis.

En plus de l’ajout de ces titres, Nintendo a annoncé la commercialisation de manettes SNES vintage mais sans fil, proposée exclusivement aux abonnés à Switch Online pour la somme de $59.99.

Lorsque les services sur abonnements de PlayStation et Xbox proposent des nouveautés au tarif de 69,99$ à l’année, Nintendo Switch donne accès à des titres des décennies passées contre une somme plus modeste de 19,99$ par an.