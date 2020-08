5 nouveaux livres de recettes pour une rentrée santé

Lorsque l’automne pointe le bout de son nez, on s’emmitoufle dans des cardigans confortables, on cesse les abus et on se remet en forme. Afin de retourner au travail fringant et pimpant, une bonne alimentation est essentielle. Voici 5 livres de recettes d’auteurs québécois qui proposent des options végétaliennes, sans gras, mais aussi réconfortantes, car la santé, c’est aussi mental!

Tous à table! – vos menus solution famille

Les nutritionnistes Isabelle Huot et Nathalie Regimbal ont élaboré 6 semaines de menus complets, dont 30 suggestions de recettes pour les lunchs faites à partir des restants de la veille. En tout, c’est 80 recettes, du petit déjeuner au dessert, qui répondent à diverses contraintes: allergies alimentaires, régime végétarien, réduction du gaspillage alimentaire, problème de poids… En plus de délicieuses recettes tels les gnocchis au tofu à l’italienne et les tortillas au saumon et balsamique, on retrouve dans le livre des bulles «nutri-note» qui éduquent le lecteur d’un point de vue nutritionnel. On apprend, en autres, que le tofu mou est moins riche en protéine que le tofu ferme et que les choux de Bruxelles sont une source intéressante de calcium. Un outil idéal pour la planification des repas de toute la famille!

30$, Les Éditions du journal

La cantine végane – recettes pour bons vivants

Le premier livre de Marie-Michelle Chouinard s’inscrit dans le mouvement de la culture anti-diète. Inspirées par la cuisine familiale québécoise et les grands classiques de casse-croûtes, les 70 recettes du livre sont gourmandes et savoureuses malgré qu’elles soient entièrement végétaliennes. Elles sont bien expliquées et magnifiquement illustrées grâce au travail du photographe Tom Morin, et elles expriment clairement un désir de bien manger. Les recettes sont destinées à un public tant omnivore que végétalien, c’est pourquoi l’auteure confère des trucs pour cuisiner végane sans tracas. Les titres des recettes portent d’ailleurs des noms de viande alors qu’elles n’en contiennent pas. Par exemple, la soupe poulet et nouilles est réalisée avec du tofu extra-ferme et de la levure alimentaire alors que celle à l’orge et au bœuf est faite à base de grosse protéine végétale texturée.

30$, VLB éditeur

Les recettes de Mandy – salades gourmandes et autres délices

Les célèbres sœurs Mandy et Rebecca Wolfe, propriétaires des restaurants de salades gourmandes Mandy’s, ont finalement sorti un livre regroupant leurs délicieuses recettes. Répondant tant aux désirs des végétariens, des végétaliennes que des amateurs de viande et de poisson, le livre comprend une quarantaine de recettes de salades, de smoothies, de vinaigrettes, de bols de céréales et de délices sucrés. Écrit en collaboration avec Meredith Erickson, le premier livre des sœurs Wolfe est illustré par la célèbre photographe culinaire Alison Slattery de Two Food Photographers. En le feuilletant, il est impossible de ne pas être mis en appétit tellement les salades semblent gourmandes et vivantes! Les sœurs Wolfe confient avoir rédigé ce livre en partie pour partager leurs recettes et enseigner des méthodes infaillibles afin de les réaliser. Les ingrédients sont faciles à trouver, la préparation des recettes est simple et bien détaillée et le nombre d’ustensiles requis n’est pas exorbitant. Rempli de couleur, de saveurs et de santé!

40$, Les Éditions La Presse

Trois fois par jour – un peu plus végé

Dans ce quatrième ouvrage, Marilou s’est donné pour mission de manger moins de viande. Un peu plus végé propose des idées de plats qui sont autant source de bonheur vitaminé que de réconfort santé. Dans un style très «instagram», le visuel du livre est assuré par Marilou et par Justine Marc-Aurèle. On y voit tant les photos des recettes que des photos d’intérieur et d’extérieur en plus d’y apercevoir des parcelles de la vie personnelle de l’auteure. Que le lecteur soit à la recherche de recettes pour recevoir, sans œufs ou gourmandes, il trouvera facilement le tout dans l’index séparé par catégories. Des biscuits au fromage en grains, une bisque de carottes caramélisées, un bourguignon de légumes… Un des livres de recettes le plus original et inventif de l’automne!

37$, Les Éditions Cardinal, en librairie le 1er septembre 2020

Conserves faciles

De retour dans une nouvelle édition relookée, la bible québécoise des conserves de Michel Chevrier est un must en ce temps des récoltes! Avec ce qu’on vient de vivre au printemps, plus que jamais, nous ressentons le besoin de lire des livres de recettes qui nous permettent de «revenir aux sources», de redécouvrir des plaisirs simples comme cuisiner notre pain ou cultiver un potager. Ce guide contient tout ce qu’il faut pour réussir conserves, marinades et autres délices en pots et faire durer les fruits et les légumes toute l’année. L’introduction du livre raconte «la petite histoire des conserves» et permet d’en apprendre davantage sur les origines de la mise en conserve; de l’arrivée du sel aux premières expériences de conservation par le froid. Les explications sont claires et les instruments et les ingrédients à employer sont bien détaillés afin de démarrer tel un pro son processus de cannage!

18$, Guy Saint-Jean Éditeur