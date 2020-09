Muscler ses neurones en s’amusant grâce aux jeux éducatifs

Gilles Bergeron est à la fois un spécialiste de la psychologie cognitive et un passionné des jeux éducatifs. Il a élaboré le programme cerveaux actifs (cerveauxactifs.com) pour tous ceux qui souhaitent stimuler leur matière grise de façon ludique. Ce créateur de jeux ne cesse de se creuser les méninges pour faire travailler celles des autres.

En février 2020, il publie le livre Cerveaux actifs Le grand livre qui comprend 285 jeux stimulants, aux éditions Bravo!. Ce livre de jeux unique en son genre a su conquérir les jeunes et les moins jeunes. Il a été un divertissement quotidien pour beaucoup pendant le confinement et s’est vendu à près de 40 000 exemplaires en 6 mois.

Des ateliers pour les 50 ans et plus

Parallèlement, M. Bergeron a élaboré un programme d’ateliers Cerveaux actifs qui s’adresse plus particulièrement aux personnes de 50 ans et plus. Adepte de codes secrets, de rébus et d’énigmes, il sait combien il est important de s’amuser pour bien stimuler son cerveau. Retraitée du réseau de la santé et des services sociaux, Lise Harbec, la conjointe de Gilles Bergeron, partage avec lui le plaisir des jeux éducatifs et a participé à l’élaboration du programme Cerveaux actifs et prend également part à l’animation des ateliers et à la formation d’animateurs.

Tome 2

Après le succès fulgurant du premier tome de Cerveaux actifs, Gilles Bergeron revient avec un nouvel ouvrage aux couleurs du Québec. Depuis le 16 septembre, on peut trouver les 140 jeux stimulants du livre Cerveaux actifs spécial Québec sur les tablettes des librairies. Aussi publié aux éditions Bravo!, ce nouveau livre s’adresse à tous les Québécois qui veulent entretenir leurs facultés cérébrales de façon ludique tout en testant leurs connaissances sur la Belle Province.

Jeux de logique, casse-têtes, jeux d’observation, devinettes et bien d’autres sont proposés dans ce tome aux couleurs d’ici! Une dimension plus locale a été ajoutée à ce nouvel opus avec diverses références qui font écho à notre culture: énigmes avec le nom des grandes villes du Québec, mets traditionnels, citations et expressions québécoises.

Cerveaux actifs Le grand livre, 20$, aux éditions Bravo!

Cerveaux actifs Spécial Québec, 17$, aux éditions Bravo!