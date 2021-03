COVID-19: Santé Canada approuve le vaccin de Johnson & Johnson

Santé Canada vient d’approuver son cinquième vaccin dans la lutte contre la COVID-19. Il s’agit du vaccin développé par la compagnie pharmaceutique américaine Johnson & Johnson. C’est aussi le premier et l’unique vaccin autorisé actuellement par Santé Canada, à être à dose unique. Les autres vaccins étant à deux doses.

Le vaccin de Johnson & Johnson peut aussi être entreposé dans des températures plus pratiques pour son transport et son stockage que les autres vaccins (de 2 à 8 degrés Celsius) et ce pendant 3 mois. La Food and Drug Administration américaine a approuvé le vaccin de Johnson & Johnson il y a une semaine.

Santé Canada précise qu’il sera autorisé pour tous les Canadiens de 18 ans et plus.

Lors des essais cliniques, le vaccin de la firme pharmaceutique avait atteint 66% d’efficacité générale pour les cas cas modérés ou graves de la COVID-19, ce qui dépasse les normes de Santé Canada, de l’OMS ou encore de la FDA.

Le premier ministre Justin Trudeau devrait donner plus de précisions sur cette autorisation et le calendrier de livraison plus tard dans la journée.

Plus de détails à venir.