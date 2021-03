Santé Canada recommande de surveiller des symptômes pour le vaccin AstraZeneca

Les personnes ayant reçu une dose du vaccin AstraZeneca devront rester à l’affût de signes et symptômes d’effets secondaires. C’est ce que recommande Santé Canada dans un communiqué publié hier soir, alors que des cas rares de thrombose ont pu être observés en Europe ces dernières semaines.

Ces directives sont destinés aux professionnels de la santé qui devront également en aviser les personnes vaccinés. Ces symptômes possibles à surveiller peuvent être : «essoufflement, douleur à la poitrine, enflure des jambes et douleur abdominale persistante à la suite de la vaccination».

«De plus, toute personne ayant des symptômes neurologiques, notamment l’apparition soudaine de maux de tête graves ou persistants qui s’aggravent ou une vision trouble survenant plusieurs jours après la vaccination, ou qui présente des contusions (à un endroit autre que celui du point d’injection) ou des pétéchies apparaissant quelques jours ou plus après la vaccination, doit obtenir des soins médicaux sans tarder», précise le communiqué de Santé Canada.

Ces cas très rares «de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes sanguines (thrombocytopénie)» ont été repérés notamment en Europe à la suite de l’administration d’une dose du vaccin d’AstraZeneca et COVISHIELD. Plusieurs pays européens avaient alors suspendu l’administration de ce vaccin. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a depuis certifié le vaccin comme sûr et efficace et la vaccination a pu reprendre dans certains pays.

Néanmoins Santé Canada rassure en affirmant une nouvelle fois que le vaccin AstraZeneca «continue d’être sûr et efficace pour les protéger contre la COVID‑19». Pour le moment aucun cas rare d’effet secondaire n’a été signalé au Canada. Santé Canada encourage de nouveau les Canadiens «à se faire vacciner avec l’un des vaccins contre la COVID-19 qui sont autorisés et disponibles au Canada».

Le vaccin AstraZeneca efficace à 76%

Dans le même temps, le laboratoire britannique a mis à jour ses résultats après une crainte du Conseil de surveillance des données et de la sécurité des États-Unis (DSMB) de données «obsolètes» de ses essais cliniques.

Fort d’un nouvel essai clinique effectué aux États-Unis, au Chili et au Pérou, son vaccin affiche désormais un taux d’efficacité de 76% contre les cas symptomatiques de la COVID-19. Ce taux monte à 85% pour des cas symptomatiques de personnes de 65 ans et plus.

Le laboratoire revendique aussi une efficacité de 100% pour la prévention de cas graves de la COVID-19.