Des comprimés contre la COVID-19 disponibles en pharmacie: comment et pour qui?

Le gouvernement du Québec rend disponible en pharmacie le Paxlovid, un traitement antiviral contre la COVID-19 destiné à réduire les risques d’hospitalisation. À qui s’adresse ce médicament? Quelles sont ses contre-indications? Comment s’en procurer? Le Dr Julien Viau-Lapointe et le pharmacien Jean-François Morin répondent à nos questions.

Si le médicament produit par Pfizer est disponible en pharmacie depuis une semaine, la plupart des citoyens ignorent l’arrivée derrière les comptoirs d’un tel traitement.

«On veut vraiment informer la population que ce nouveau traitement est un outil supplémentaire qui va permettre aux personnes les plus à risque d’éviter une hospitalisation», indique Christian Merciari, chargé de communication au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Le Paxlovid, c’est quoi exactement?

Dr Julien Viau-Lapointe: Le Paxlovid est un traitement antiviral par comprimés qui va prévenir les hospitalisations et la mortalité liées à la COVID-19. Il combine deux médicaments, le nirmatrelvir, qui va viser la protéine principale du coronavirus, et le ritonavir, qui sert à maintenir le niveau d’efficacité du nirmatrelvir. Le traitement fonctionne contre tous les variants qu’on connaît à ce jour.

À qui s’adresse le Paxlovid?

J. V.-L. : Ce médicament s’adresse aux personnes qui ont des symptômes légers et un risque élevé de complications en lien avec le COVID-19. On parle de gens qui sont non vaccinés, ou qui ont des conditions de santé les mettant à risque d’avoir des complications de la COVID.



On va aussi utiliser ce traitement pour des gens qui sont immunosupprimés, qui ne répondent pas au vaccin ou qui sont à risque de complications en raison d’une autre maladie. Il est aussi prescrit à des personnes vaccinées mais qui sont quand même à risque, comme les personnes âgées ou ayant plusieurs problèmes de santé.

Le Dr Julien Viau-Lapointe est médecin interniste et intensiviste à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. (Crédit photo: David Flotat, Métro Média)

Y a-t-il des contre-indications au Paxlovid?

J. V.-L. : Les deux principales contre-indications sont les problèmes de foie et de reins sévères. Le principal enjeu, c’est que le Paxlovid interagit beaucoup avec les autres médicaments. Certains ne peuvent carrément pas être pris en même temps, et il y en a d’autres avec lesquels il faut juste cesser l’utilisation pendant quelques jours. C’est très important que le pharmacien regarde le profil pharmacologique et naturel du patient avant que ce dernier prenne le médicament.

Combien de comprimés doit-on prendre, et à quel moment de la maladie?

J. V.-L. : Le traitement est composé de deux comprimés de nirmatrelvir et un de ritonavir, à prendre deux fois par jour pendant cinq jours. Cela représente donc trente comprimés au total. La dose est plus faible pour les personnes ayant des problèmes de reins.



Le Paxlovid doit être donné dans les cinq premiers jours après l’apparition des premiers symptômes. Selon de premiers résultats d’études, il ne semble pas y avoir d’efficacité notable si celui-ci est donné plus tard.

(Crédit photo: David Flotat, Métro Média)

Je suis une personne à risque et je présente des symptômes de la COVID-19; que dois-je faire?

Jean-François Morin: Cette personne doit tout d’abord se faire tester en utilisant un test rapide à la maison. Si celui-ci est positif, elle peut regarder sur le site du gouvernement pour voir si elle est admissible au Paxlovid. Elle peut ensuite prendre rendez-vous avec son pharmacien par téléphone sans se déplacer, qui lui, à son tour, va vérifier si tout est sécuritaire par rapport au dossier du patient. Si ce n’est pas le cas, il pourra le diriger vers un centre hospitalier pour recevoir un autre antiviral par voie intraveineuse.

Jean-François Morin est pharmacien co-propriétaire d’une pharmacie situé à proximité de la clinique Chauveau. (Crédit photo: David Flotat, Métro Média)

Mon pharmacien m’a confirmé que je peux prendre le Paxlovid; comment puis-je récupérer mon traitement?

J.-F. M. : Nous demandons aux personnes malades de ne pas se présenter à la pharmacie et de rester à la maison. Pour récupérer le Paxlovid, nous privilégions la cueillette par un tiers qui est non positif. Un proche peut donc venir à la place du patient malade. Un service de livraison peut aussi directement acheminer le traitement au domicile de ce dernier au besoin.

Y a-t-il des enjeux par rapport à la disponibilité du Paxlovid au Québec?

J.-F. M. : Le Paxlovid est disponible dans à peu près toutes les pharmacies du Québec. Nous avons en ce moment de 12 000 à 15 000 traitements disponibles, et nous allons en recevoir plus prochainement. On estime que de 100 à 250 traitements sont prescrits par jour par les pharmaciens présentement. Il n’y a donc pas de difficulté à ce niveau-là.

Quel est le coût d’un traitement au Paxlovid?

J.-F. M. : Il est estimé qu’un traitement vaut aux alentours de 900 $, mais il est disponible sans frais pour la population du Québec.