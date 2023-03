L’Hybridé et les visages de l’adoption

Bien que le parcours et la réalité des personnes adoptées à l’international diffèrent d’une personne à l’autre, celles-ci partagent souvent des enjeux et des questionnements similaires liés à l’identité, au retour aux origines ou au sentiment d’appartenance.

Métro est allé à la rencontre de trois membres de l’organisme québécois à but non lucratif L’Hybridé. Dans cette série-portrait, Justine, Guillaume et Alexandra racontent leur histoire et expliquent comment leur expérience d’adoption a façonné leur identité.

Pour réseauter et être accompagné

L’Hybridé est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de briser l’isolement des personnes adultes adoptées, leur offrant un espace de socialisation, d’expression, d’intervention et de représentation répondant à leurs besoins et à leurs intérêts.

L’organisme compte actuellement près de 50 membres cotisants à travers le Québec, ainsi qu’une centaine de membres qui participent à ses activités.

L’Hybridé offre ainsi aux personnes adoptées, de toutes origines, l’occasion de se rassembler dans un «espace sûr», leur permettant d’ouvrir le dialogue sur des sujets tabous liés à l’adoption, à travers des discussions ou des ateliers thématiques portant sur la famille adoptive et biologique, l’attachement, l’appartenance identitaire ou le retour aux origines.

L’Hybridé organise des cafés-rencontres, des groupes d’entraide animés par une équipe multidisciplinaire et des ateliers en lien avec la préparation du retour aux origines sous un angle culturel, économique, juridique et psychologique.

L’Hybridé travaille en partenariat avec le Secrétariat aux services internationaux à l’enfant (SASIE), les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), des professionnels en adoption internationale et des organismes et associations de parents adoptants et de personnes adoptées.

Aux côtés de la Fédération de parents adoptants du Québec, le Mouvement Retrouvailles et plusieurs autres organismes, l’Hybridé fait partie du Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption Québec). Ce dernier organise annuellement le Forum Adoption Québec, afin de promouvoir l’échange sur des solutions pour continuer à améliorer les services et le respect des droits de la triade adoptive.

L’adoption internationale en recul

Alors que le Québec a enregistré une hausse record du nombre d’adoptions internationales en 2010 avec près de 600, le chiffre est en chute libre depuis 2011.

Selon les dernières données disponibles, en 2021, la province a accueilli 46 enfants venant de 10 pays et d’une province canadienne, comparativement à 61 enfants de 17 pays en 2020 et 339 en 2011, dont près d’un tiers venant de la Chine.

Source : Secrétariat aux services internationaux à l’enfant (SASIE), anciennement le Secrétariat à l’adoption internationale

Si la provenance des enfants adoptés à l’international au Québec peut varier d’une période à l’autre, la Chine, la Colombie, la Thaïlande et Haïti figurent souvent en tête de liste des principaux pays d’origine.

La recherche des origines

Quant aux demandes de services en recherche des origines et retrouvailles internationales, elles ont connu une diminution importante en 2021, comparativement à celles enregistrées en 2019 et 2020.

Le Secrétariat à l’adoption internationale (devenu le Secrétariat aux services internationaux à l’enfant (SASIE) en 2022) a reçu 161 nouvelles demandes de services de recherche des origines internationales au cours de cette période provenant de personnes adoptées, de parents d’origine ou adoptants, ainsi que de membres de la fratrie d’origine, alors qu’il en avait reçu 312 en 2019 et 292 en 2020.

Source : Secrétariat aux services internationaux à l’enfant (SASIE), anciennement le Secrétariat à l’adoption internationale

Ce texte a été produit dans le cadre de L’Initiative de journalisme local.