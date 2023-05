Voici à quoi ressemblera le marché du travail de 2030

À quoi ressemblera le marché du travail de 2030 et comment se préparer aux mutations à venir? Face à d’importantes avancées dans le domaine des technologiques et l’émergence de nouvelles tendances, certaines professions connaitront un déclin – voire disparaitront – tandis que d’autres seront au contraire en pleine en expansion, anticipe le site spécialisé français Topformation.fr.

Une étude dévoilée par Dell et l’Institut pour le futur affirme d’ailleurs que 85% des métiers de 2030 n’existent pas encore.

Les experts prédisent un sombre avenir aux métiers de comptable, de secrétaire, d’employé de banque, de caissier et d’ouvrier peu qualifié de la manutention.

«D’ici à 2038 les employés de banque pourraient disparaitre, comme les comptables en 2041 ou les secrétaires en 2053», annonce Topinformation.fr.

Cinq métiers d’avenir

À l’inverse les métiers de cadre du bâtiment et des travaux publics, d’ingénieur de l’informatique, d’aide à domicile, d’infirmier et sage-femme et d’ouvrier qualifié de la manutention connaitront un véritable essor, selon l’infographie sur le thème du marché du travail de 2030 produite par Topinformation.fr.

Pour se garantir une place dans ce nouveau marché de l’emploi, il faudra davantage miser sur les compétences technologiques que sur les compétences manuelles, fait valoir Topinformation.fr.

Les compétences manuelles subiront une baisse d’utilisation de l’ordre de -14%. Parallèlement, l’utilisation des compétences technologiques sera marquée par une hausse de 50% et celle des compétences cognitives de 8%, selon le site spécialisé.

Un partage entre humains et machines

Alors que l’intelligence artificielle, à l’instar de ChatGPT, sera de plus en plus sollicitée pour l’accomplissement de tâches professionnelles, une nouvelle «division du travail entre humains, machines et algorithmes», émergera, selon Topinformation.fr.

Les tâches de trois métiers sur cinq deviendront à 30% automatisées d’ici 2030, prévoient les spécialistes. Ces derniers soutiennent que la formation sera la clé pour demeurer efficace dans un marché du travail transformé en profondeur.

Notons qu’autrefois, une compétence professionnelle acquise avait une durée de vie d’environ 70 ans, selon Topinformation.fr, contre une à deux années dans le contexte actuel.

Les experts soulignent qu’il faut entre un et deux mois pour acquérir une compétence dans les domaines de la culture, de la rédaction, de la vente et du marketing. En ingénierie et cloud computing la durée requise serait de quatre à cinq mois. En analyse de données, en développement de produits et en intelligence artificielle, deux à trois mois seraient nécessaires afin de maîtriser de nouvelles compétences.